月刊サンデーGX 2025年12月号 11月19日発売 価格：1,200円

小学館は、マンガ雑誌「月刊サンデーGX 2025年12月号」を本日11月19日に発売した。価格は1,200円。

今号の表紙には「BLACK LAGOON」が登場。4号連続特別付録として、「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」アクリルスタンドもついていくる。

センターカラーには、「ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～」が登場。単行本2集発売記念カラーとして「裏ダンジョンおくさん」も掲載される。