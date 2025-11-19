「BLACK LAGOON」が表紙に登場！「月刊サンデーGX 2025年12月号」本日発売
【月刊サンデーGX 2025年12月号】 11月19日発売 価格：1,200円
小学館は、マンガ雑誌「月刊サンデーGX 2025年12月号」を本日11月19日に発売した。価格は1,200円。
今号の表紙には「BLACK LAGOON」が登場。4号連続特別付録として、「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」アクリルスタンドもついていくる。
センターカラーには、「ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～」が登場。単行本2集発売記念カラーとして「裏ダンジョンおくさん」も掲載される。
