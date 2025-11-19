山本美月、2歳のわが子と“石拾い”親子時間楽しむ日常ショットに反響「可愛いお手手」「ほっこり」 夫は瀬戸康史
俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。2歳のわが子と“石拾い”を楽しんだことを明かし、ほほ笑ましいプライベートショットを披露した。
【写真】「可愛いお手手」「ほっこり」2歳のわが子が拾った石を紹介する山本美月
山本は「みんなで石拾いした日」と書き出し、愛犬を抱いた写真や、子どもが手に乗せた丸い石、夕焼けの風景など、一連のオフショットを投稿。
写真について、「1．カップちゃんと（※愛犬）。車が苦手だけど、前よりは慣れてきたかも」「2．丸い石たち」「3．私の石」「4．子の石」「5．夕焼け」と、写っているものを1つひとつ丁寧に紹介し、家族との充実した時間を伝えている。
この心温まる日常の風景に対し、コメント欄には「ほっこり」「可愛いお手手」「素敵です」「丸石の宝庫ですね！夕焼けがきれい」「色々な経験をして素敵な女性になりそうですね」といった、家族の穏やかなひとときを称賛する声が寄せられている。
山本は2020年8月に瀬戸と結婚。23年5月に第1子が誕生した。
