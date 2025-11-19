ファジアーノ岡山MF・木村太哉選手「好きだという気持ちを忘れずに」チアダンススクールの子どもたちと交流
プロ選手の魅力を子どもたちに感じてもらおうとファジアーノ岡山の木村太哉選手が、きのう（18日）、岡山市のチアダンススクールを訪問しました。
児童たちからの呼びかけに少し照れた表情のファジアーノ岡山のMF・木村太哉選手。同じファジアーノが運営するチアダンススクールに通う小学生15人と交流しました。
サッカーで一番大事なことは？
──サッカーで一番大事なことはなんですか
（木村選手）
「僕はまず楽しむことかなと。これが好きだという気持ちを忘れずに楽しんでやることが一番大事かなと」
（チアダンススクール生）
「（ダンスが）すごく上手で、楽しかったし、私たちも笑顔でダンスが踊れて良かったです」
「木村選手に負けないぐらいの笑顔で頑張れそう」
（木村太哉選手）
「少し恥ずかしいところもありますけど、コミュニケーションをとりながら、僕たちのことを知ってもらうきっかけにもなるのかなと思うのでよかったのかなと思う」
このほか、ファジアーノ岡山のサッカースクールにも選手が訪問する予定ということです。