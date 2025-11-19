º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï2Âæ»ý¤Á¤Ç¡ÖÊìÀËÜÇ½¤Ï¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÇÍÜ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¤¢¡¼¤ê¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡Ê29¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á 30¼þÇ¯È¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡ªÂô»³¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º´¡¹ÌÚºÌ²Æ
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÈÂÓ¥Ú¥Ã¥È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤é2026Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÂç¤¿¤Þ¤´¤Ã¤ÁÅ¸¡×¤¬ÍèÇ¯1·î7Æü¤«¤é¡¢Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Ç½ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ä¡È¤á¤á¤Ã¤Á¡É¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á°¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¥»¥Ã¥È¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï°ì¿Í¤Ç¼ó¤«¤éÆó¤Ä²¼¤²¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö³Ø¹»¤Î¤È¤¤â¡¢½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö»ä¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¡¢¤ª²È¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤ò°é¤Æ¤ëÂÎ¸³¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¤ÎÊìÀËÜÇ½¤Ï¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ÇÍÜ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
