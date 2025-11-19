県内では18日夜か～19日朝にかけて、山沿いを中心に雪の降り方が強まり今シーズン初めてのまとまった積雪となりました。



午前7時30分ごろの妙高市関山。うっすらと雪が積もり、道路の除雪作業などが行われていました。



魚沼市守門でも、朝早くから住民が雪かき作業に追われていました。



■住民

「(Q.今シーズン雪かきは？)初めてです。今日の雪はべたべたで重いのでちょっと大変。」

■住民

「冬になったという感じで毎年のことだから。」



午前10時時点の積雪の深さは、魚沼市守門で29cm、津南町で19cm、妙高市関山で12cm、湯沢町で7cmとなっています。一方、平地では17日からの雨で地盤が緩んでいるところがあります。とくに上越では、夕方にかけて土砂災害に警戒が必要です。