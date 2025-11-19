田中将大＆里田まい、ももクロ玉井詩織交え夫婦でゴルフ 3ショット披露に「楽しそうですね」「マー君でかっ！笑」
読売ジャイアンツの田中将大投手（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの里田まい（41）とももいろクローバーZの玉井詩織（30）とゴルフに行ったことを報告し、3ショットを公開した。
【写真】「マー君でかっ！笑」ゴルフでの3ショットを披露した田中将大＆里田まい＆玉井詩織
田中投手は「妻としおりんとゴルフ 笑いが絶えないラウンドでした」とのコメントとともに、1枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「笑いが絶えないゴルフ 楽しそうですね」「本当に奥様に愛されてるの伝わります」「おおお、、 しおりんちっちゃ！マー君でかっ！笑」「マー君かっこいい！マジでかく見える みんな可愛いすぎる」「マーさんおっきいっすね」などのコメントが寄せられている。
