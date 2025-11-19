小栗旬＆赤西仁ら、豪華メンバーでのゴルフショットにファン興奮「すごいメンツ」「すげぇ〜キラキラ感」
俳優の小栗旬（42）、歌手で俳優の赤西仁（41）が17日、美容師でYouTuberとしても活動する高木琢也（40）のインスタグラムに登場。お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）らとゴルフを楽しむ“豪華すぎる集合ショット”を公開し、ファンの間で大きな話題となっている。
【写真】「最高のメンバー」小栗旬＆赤西仁＆藤森慎吾ら豪華メンバーのゴルフショット
高木は、写真とともに「御三方ともいつもなにかと学ばせてもらってます」「#尊敬してる人の髪を切る美容師になるとは夢にも思ってませんでした #幸せです」とコメント。青空の下、芝生の上で並ぶ4ショットを公開した。
リラックスした雰囲気の中にも圧倒的な存在感を放つメンバーに、コメント欄には「すげぇ〜〜、キラキラ感」「メンツっ！」「豪華なメンバーですね 小栗さんのゴルフシューズお洒落だなぁ」「凄いオーラですね」「仁くんはやばい」「最高のメンバーですね」「すごいメンツ」「ご一緒されている皆さんとの空気感も最高で、見ているだけで元気をもらえます」などと、その豪華な顔ぶれに驚きの声が続々と寄せられている。
【写真】「最高のメンバー」小栗旬＆赤西仁＆藤森慎吾ら豪華メンバーのゴルフショット
高木は、写真とともに「御三方ともいつもなにかと学ばせてもらってます」「#尊敬してる人の髪を切る美容師になるとは夢にも思ってませんでした #幸せです」とコメント。青空の下、芝生の上で並ぶ4ショットを公開した。