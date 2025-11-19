サッカーJ2のモンテディオ山形が天童市に建設している新スタジアムの資金繰りについて、吉村知事は「今は資金調達の状況を注視する」とし、県の今後の対応などについては言及を避けました。

吉村知事は「50億円の資金調達を予定していた企業との関係が解消されたことは報道で承知している」とした上で、建設主体であるモンテディオフットボールパーク側が「年内に資金調達にメドをつける」という姿勢であることから、まずは「それを注視する」としました。





吉村知事「順調に進んでほしいと思っていたから、その時点でびっくり驚いた。どうしてそうなったのかな」



また、今後の支援などの必要性については、「資金調達の状況を注視し、その後適切に判断する」などとし、具体的な対応などについては明言しませんでした。



新スタジアムの建設費用はおよそ158億円で、モンテディオフットボールパークは当初、国や県、天童市のほか、民間から出資を受け資金調達できるとしていましたが、現在そのうちのおよそ50億円が足りないとされています。

