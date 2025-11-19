アミューズ唯一のお笑い芸人・どくさいスイッチ企画、お笑いライブ『スイッチ』開催決定 猪塚健太との異色コントも
アミューズに所属する唯一のお笑い芸人・どくさいスイッチ企画による定期お笑いライブ『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.01』が、12月18日に東京・渋谷ユーロライブで開催されることが決定した。
【画像】どくさいスイッチ企画『スイッチ』キービジュアル
同公演は、“売れたい”というどくさいスイッチ企画の覚悟と、“笑いたい”“明日を頑張りたい”という観客の想いが交差する場として、笑いの力で日常に前向きなスイッチを入れることをテーマに掲げる。
当日は、どくさいスイッチ企画によるピンネタに加え、ゲスト芸人との書き下ろしコントや自ら考案したオープニング映像など、多彩な企画を用意。ゲストには『女芸人No.1決定戦 THE W』8代目王者のにぼしいわしをはじめ、注目の芸人たちが多数登場する。さらに、アミューズ所属俳優の猪塚健太も出演し、どくさいスイッチ企画との2人コントに挑む予定だ。
アミューズでは今後も、どくさいスイッチ企画を中心に定期開催を予定。どくさいスイッチ企画は「とっても売れたい38才、どくさいスイッチ企画です。事務所ライブが決定しました。事務所唯一のピン芸人として、できることを全部やる覚悟です」とコメントを寄せている。
