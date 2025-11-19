Ãæ¹ñ½Ð¿È¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーpostmodernhippie¡ßÇÐÍ¥¡¦¼ÓÎï¡ß¼Ì¿¿²È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¡¢¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGURU GURU¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢postmodernhippie¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦¼ÓÎï¡Ê¤µ¤¦¤é¡Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¤Î3ÁÈ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGURU GURU¡×¤¬11·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¼ÓÎï¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖGURU GURU¡×
ÅÔ²ñ¤Î°Ç¤ÎÃæ¡¢¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¸òº¹ÅÀ¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã¯¤«¤Îµ²±¡¢¤½¤·¤ÆÅô¡£Á´¤¯ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿3¼Ô¤Ë¤è¤ë²½³ØÈ¿±þ¡¢À¼¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¼Â¸³Åª¤Ê¥·¥êー¥º¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¤Îpostmodernhippie¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ëè²ó¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¼ã¼ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
Âè4ÃÆ¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÇÐÍ¥¡¢¼ÓÎï¤¬ÅÐ¾ì¡£¼ÓÎï¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÃæ¹ñ¡¦¾ï½£¤Îpostmodernhippie¤ØÁ÷¤ê¡¢¼ÓÎï¤ÎÀ¼¤È¥¹¥Èー¥êー¤«¤é¼õ¤±¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢ÆâÌÌ¤ÎÀÈ¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤¹»ö¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿²È¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£postmodernhippie¤È¤Ï¡©
postmodernhippie¤Ï¡¢´õ´õ¡Ê¥·¥·¡Ë¤Ë¤è¤ë¥½¥í²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÆâÌÌÅª¤Ê´¶¾ð¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DIYÏ¿²»ÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤È¸ÄÀ¤ò²»³Ú¤Ë¿á¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¡¢¥°¥é¥ó¥¸¡¢¥·¥åー¥²¥¤¥¶ー¡¢¥¨¥â¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¤ä´Ø·¸À¡¢¥¢ー¥È¤ÎÈþ³Ø¤òÃµµá¤·¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.19 ON SALE
postmodernhippie¡ç¼ÓÎï
DIGITAL SINGL¡ÖGURU GURU¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
postmodernhippie OFFICIAL X
https://x.com/postmodernhip
¼ÓÎï OFFICIAL X
https://x.com/sauuuuura