森田望智、半年の格闘技特訓で限界突破 『ナイトフラワー』涙のオールアップなどメイキング映像公開
俳優の北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）より、森田望智が格闘家・芳井多摩恵役に挑んだ役作りの裏側を捉えたメイキング映像が解禁された。半年以上にわたる格闘技トレーニングと徹底した食事管理で体を作り上げた森田は、劇中最大のファイトシーン“ウォーリアーズ戦”に臨み、プロ格闘家からも絶賛の声が上がるほどの迫力あるアクションを披露している。
【動画】『ナイトフラワー』メイキング映像（森田望智篇）
本作は、トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き、「第44回日本アカデミー賞」最優秀作品賞に輝いた『ミッドナイトスワン』（2020年）の内田英治監督が、原案・脚本・監督を手掛けたヒューマン・サスペンス。
借金取りに追われ、2人の子どもの夢を叶えるためにドラッグの売人になるシングルマザー・夏希（北川）と彼女を支えるボディガード・多摩恵（森田）のシスターフッドを描く。
解禁となった映像では、暖かな日差しが降り注ぐとある公園で、夏希と多摩恵、そして夏希の娘の小春（渡瀬結美）と息子の小太郎（加藤侑大）が、本当に家族のような4人の楽しそうな撮影風景を見ることができる。「だるまさんがころんだ」に全力で挑む姿は微笑ましく、危険な世界を生きる夏希と多摩恵の“束の間の幸せ”を象徴する一幕となっている。
また、エキストラを300人投入し、最も大規模かつハードなファイトシーンとなったクライマックスの“ウォーリアーズ戦”の映像も収録。森田は役作りのために半年以上の格闘技訓練を実施。筋肉量を増やすための食事管理にも取り組み、その身体能力を徹底的に鍛え上げた。
映像では、「頑張りますのでよろしくお願いします」と控えめにあいさつする姿から一転、真剣な表情で格闘シーンの手順を確認し、本番が始まると表情は一気に“戦う女”へ。獣のように相手に食らいつくファイトを見せる。そんな森田をねぎらうように、北川もリングに上がり、そっと寄り添う姿が印象的だ。
そして、撮影を終えた森田は、監督から花束を手渡されると、思わず涙。「格闘技（選手を演じて）で戦う気持ちが全然わからなかったのですが、死ぬ気でやっていると“生きてる感じ”がして、多摩恵はこれが味わいたくてやっていたのかなあ、としみじみ思いました」と、自身が演じた不幸な生い立ちの多摩恵に想いを馳せた。そして、「（北川）景子さんと、メイさんと、先生含めて、私の最大限の力を引き出していただけたなと。本当にありがとうございました」と、小春役の渡瀬が涙ぐむ姿に、思わずもらい泣きをしながら感謝を伝えた。
心身を限界まで追い込み、多摩恵というキャラクターに命を吹き込んだ森田。北川との強く繊細なシスターフッドは、劇場で見届けたい。
【動画】『ナイトフラワー』メイキング映像（森田望智篇）
本作は、トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き、「第44回日本アカデミー賞」最優秀作品賞に輝いた『ミッドナイトスワン』（2020年）の内田英治監督が、原案・脚本・監督を手掛けたヒューマン・サスペンス。
解禁となった映像では、暖かな日差しが降り注ぐとある公園で、夏希と多摩恵、そして夏希の娘の小春（渡瀬結美）と息子の小太郎（加藤侑大）が、本当に家族のような4人の楽しそうな撮影風景を見ることができる。「だるまさんがころんだ」に全力で挑む姿は微笑ましく、危険な世界を生きる夏希と多摩恵の“束の間の幸せ”を象徴する一幕となっている。
また、エキストラを300人投入し、最も大規模かつハードなファイトシーンとなったクライマックスの“ウォーリアーズ戦”の映像も収録。森田は役作りのために半年以上の格闘技訓練を実施。筋肉量を増やすための食事管理にも取り組み、その身体能力を徹底的に鍛え上げた。
映像では、「頑張りますのでよろしくお願いします」と控えめにあいさつする姿から一転、真剣な表情で格闘シーンの手順を確認し、本番が始まると表情は一気に“戦う女”へ。獣のように相手に食らいつくファイトを見せる。そんな森田をねぎらうように、北川もリングに上がり、そっと寄り添う姿が印象的だ。
そして、撮影を終えた森田は、監督から花束を手渡されると、思わず涙。「格闘技（選手を演じて）で戦う気持ちが全然わからなかったのですが、死ぬ気でやっていると“生きてる感じ”がして、多摩恵はこれが味わいたくてやっていたのかなあ、としみじみ思いました」と、自身が演じた不幸な生い立ちの多摩恵に想いを馳せた。そして、「（北川）景子さんと、メイさんと、先生含めて、私の最大限の力を引き出していただけたなと。本当にありがとうございました」と、小春役の渡瀬が涙ぐむ姿に、思わずもらい泣きをしながら感謝を伝えた。
心身を限界まで追い込み、多摩恵というキャラクターに命を吹き込んだ森田。北川との強く繊細なシスターフッドは、劇場で見届けたい。