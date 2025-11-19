超特急・柏木悠、“まだ見ぬ、自分へ”テーマに表紙 裏表紙には“後輩”長野蒼大
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が、12月19日発売のフォトマガジン『EBiDAN NEXT MAGAZINE PLUS＋ 2025 #02』の表紙を飾る。
柏木は、超特急のメンバーとして活動するほか、ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ）、『年下童貞くんに翻弄されてます』（MBS）、『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（フジテレビ）などに次々と出演し、「ViVi国宝級イケメンランキング 2025年上半期 NEXT部門」1位にも輝いた。そんな柏木が、EBiDAN NEXT出身の先輩として登場。「Be Unlimited 〜まだ見ぬ、自分へ。〜」をテーマに、失敗を恐れず、自分の限界を決めずに進んでいくその姿を迫う。
裏表紙を飾るのは、EBiDAN NEXTメンバーでBATTLE BOYS 7th 全国選抜の長野蒼大。そのほか、松崎朔弥＆亀山来主（※来＝旧字体）、三戸琳仁、水上星矢、飯世善文、山口暖人、話題の映画『君の顔では泣けない』『秒速5センチメートル』で重要な役どころを演じたEBiDAN NAGOYAの武市尚士＆上田悠斗の撮り下ろしグラビア、涼瀬一颯＆田村颯大のファッションシューティングを掲載する。次世代スターが集まるEBiDAN NEXTメンバー一人ひとりにスポットライトを当て、原石が磨かれ光り輝く瞬間の魅力や新たな表情を引き出す。
