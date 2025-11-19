氷川きよし、アルバム『KIINA.』発売 「BE THE LIGHT」MVも同時公開「初の女性監督だったのですが、とても感性が合った」
氷川きよしがきょう19日、最新アルバム『KIINA.』をリリースした。初回限定盤（CD＋DVD）と通常盤（CD）の2形態で発売されており、リード曲「BE THE LIGHT」のミュージックビデオも同日公開された。
【写真】「背中が綺麗すぎる」温泉での美背中ショットを公開した氷川きよし
同作『KIINA.』は、“現在（いま）表現したい事”をそのままパッケージしたという意欲作。約4年ぶりとなる全曲オリジナルの作品だ。ジャンルの枠を超えたサウンドとメッセージ性に富んだ楽曲が揃い、アーティストとしての新たなステージに向かう氷川の姿勢が鮮明に表現されている。
リード曲「BE THE LIGHT」について氷川は、「周りとうまく付き合えなかったり、人知れず苦悩している人たちの光になるような作品になればという想いで、ロンドンにお住まいの作家、Yuka Ikushimaさんと一緒に制作させていただきました。悲しみや苦しみを音楽にして、喜びに変える、光を放つ、そんな想いで出来上がった『BE THE LIGHT』なので、たくさんの方の希望になるような、背中を押せるような作品になるといいなと思っています」とコメント。
ミュージックビデオについては、「自分には歌しかないので、これからも歌で光を皆さんに与えられたら、そんな想いを込めた映像になっていると思います。今回、初の女性監督だったのですが、とても感性が合って、撮影もスムーズでした。見ていても気持ちのいい映像に仕上がっていると思います」と語っている。
同アルバムには発売記念イベントの応募ハガキが封入されており、東京、大阪の各公演に50名ずつが招待される。店舗別購入特典も用意されている。
氷川は現在、全国コンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜』を開催中。来年には東京・明治座を皮切りに、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座を巡る劇場公演『氷川きよし特別公演』も予定されている。
【写真】「背中が綺麗すぎる」温泉での美背中ショットを公開した氷川きよし
同作『KIINA.』は、“現在（いま）表現したい事”をそのままパッケージしたという意欲作。約4年ぶりとなる全曲オリジナルの作品だ。ジャンルの枠を超えたサウンドとメッセージ性に富んだ楽曲が揃い、アーティストとしての新たなステージに向かう氷川の姿勢が鮮明に表現されている。
ミュージックビデオについては、「自分には歌しかないので、これからも歌で光を皆さんに与えられたら、そんな想いを込めた映像になっていると思います。今回、初の女性監督だったのですが、とても感性が合って、撮影もスムーズでした。見ていても気持ちのいい映像に仕上がっていると思います」と語っている。
同アルバムには発売記念イベントの応募ハガキが封入されており、東京、大阪の各公演に50名ずつが招待される。店舗別購入特典も用意されている。
氷川は現在、全国コンサートツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜』を開催中。来年には東京・明治座を皮切りに、愛知・御園座、大阪・新歌舞伎座、福岡・博多座を巡る劇場公演『氷川きよし特別公演』も予定されている。