サザンオールスターズ、最新ライブ映像作品がリリースに “変態”し続ける今の姿を捉えたドキュメンタリーティザーも公開
サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、きょう19日にBlu-rayおよびDVDでリリースされた。あわせて、アルバム制作からツアーに至るまでの過程を収めたドキュメンタリームービーのティザー映像が、公式YouTubeチャンネルにて公開されている。
【動画】バンドの今を収めた貴重映像…サザンオールスターズドキュメンタリー ティザー
同作は、今年3月に発表された10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携え、全国13ヶ所26公演にわたって行われたアリーナ＆ドームツアーの千秋楽・東京ドーム公演の模様を完全収録したもの。最新楽曲「恋のブギウギナイト」「桜、ひらり」「夢の宇宙旅行」「神様からの贈り物」から、「愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜」「LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜」「ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）」「希望の轍」「勝手にシンドバッド」といった定番曲まで、新旧の代表曲を網羅した構成となっている。
同ツアーは1月から5月末にかけて開催され、会場とライブビューイングを含めた総動員数は約75万人に達した。キャリア47年にして自身最大規模となった同ツアーの舞台裏を捉えたドキュメンタリー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』の一部映像を用いたティザーも公開されており、メンバーそれぞれが“今のサザン”について語る姿が映し出されている。
さらに、ファンクラブ『サザンオールスターズ応援団』会員限定で、同ドキュメンタリー映像の本編が21日午後7時より配信される予定。アーカイブは25日まで視聴可能となっている。
また、公式WEBメディア『サザン・タイムズ』では、作品の魅力を掘り下げる座談会『みてかたるLIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』がスタート。音楽ライターの兵庫慎司氏、柴那典氏、小松香里氏が、映像を観ながらサザンオールスターズを語っている。
SNS連動企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』も展開中で、視聴後の感想を「#わたしのTHANKYOUSOMUCH」のハッシュタグ付きでXに投稿すると、抽選で39名の投稿が『サザン・タイムズ』特設ページに掲載され、特製クリアファイルが贈られる。
