ROIROM、新曲「Dear DIVA」MVサムネイル解禁 きょうプレデビュー曲配信開始
timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、きょう19日、新曲「Dear DIVA」でプレデビューした。きょう午後8時には公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオがプレミア公開となる。サムネイルが解禁となった。
【画像】ROIROMの新曲「Dear DIVA」ジャケット
新曲「Dear DIVA」は、DIVA＝“ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）”を想起させる歌詞になっており、彼らに集まる期待と注目の眼差しを、みせかけではない愛へと変えていく様を巧みに表現されている。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成。懐かしい雰囲気と癖になるメロディーラインを堪能することができる。
新曲の配信スタートに合わせて、同曲のダウンロードキャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタート。ダウンロードキャンペーンでは、応募した人全員にオリジナル画像を。SNSシェアキャンペーンでは、Xまたはインスタグラム（ストーリーズ）でシェアした人から抽選で20人に、オリジナルステッカーをプレゼントする。
なおROIROMは23日（日・祝）、初のショーケース「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」を東京・有明アリーナにて開催する。
新曲「Dear DIVA」は、DIVA＝“ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）”を想起させる歌詞になっており、彼らに集まる期待と注目の眼差しを、みせかけではない愛へと変えていく様を巧みに表現されている。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成。懐かしい雰囲気と癖になるメロディーラインを堪能することができる。
新曲の配信スタートに合わせて、同曲のダウンロードキャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタート。ダウンロードキャンペーンでは、応募した人全員にオリジナル画像を。SNSシェアキャンペーンでは、Xまたはインスタグラム（ストーリーズ）でシェアした人から抽選で20人に、オリジナルステッカーをプレゼントする。
なおROIROMは23日（日・祝）、初のショーケース「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜」を東京・有明アリーナにて開催する。