星野源、来年2月に韓国アリーナ公演を開催 “約束”果たす単独ライブが決定
星野源が、2026年2月6日に韓国・インスパイアアリーナにて、単独ライブを開催することが決定した。韓国でのアリーナライブは自身初となる。
【動画】“喪失”想起させる世界観…星野源の新曲「いきどまり」ミュージックビデオ
今年実施された『Gen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour』では、ソウルのオリンピックホールにて初の韓国公演を実現し、2日間のチケットは即日完売。大きな反響を呼んだ。今回のアリーナ公演は、その熱狂に応える形で開催される。
公演タイトルには“約束”の意味が込められており、先のツアーでのエピソードに由来する。韓国のラッパー・Lee Youngjiとの共演ステージで、星野が「韓国語を教えて！」と語ったところ、Youngjiがある韓国語のフレーズを伝授。その意味を知らぬまま星野が宣言した「韓国にいっぱい行きます」という言葉が“約束”としてファンに深く印象づけられたという。
この“約束”を果たす形で開催される同公演のチケットは、きょう午後6時より、会員制サービス『YELLOW MAGAZINE＋』にて先行受付がスタートする。
星野は5月に6枚目のオリジナルアルバム『Gen』をリリース。現在は、映画『平場の月』の主題歌「いきどまり」が配信中で、ミュージックビデオも公開されている。
