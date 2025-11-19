ローソン、ミシュランシェフ絶賛スイーツ「どうやって作っているのか」→まさかの秘密公表「それは発想にない…」
きょう19日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）では、「スターシェフ50人がガチ投票！コンビニグルメランキング」と題して関西を代表する一流シェフたちが、コンビニの大手3社 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのベスト5商品を発表する。
【画像】「すごく試行錯誤したんだろう」ミシュランシェフが絶賛！ローソンのスイーツ
ミシュランガイド一つ星「シナエ」のすご腕シェフ、大東和彦さんが「お餅でもシュークリームでもない。和でも洋でもない。しかもこの値段で、このおいしさ。技ありなスイーツ！」と絶賛するのが、ローソンの「もちぷよ」（1個11９円）。その名の通り、新食感のもちぷよ生地に大東さんは「すごく試行錯誤したんだろうと思う。どうやって作っているのか分からない」と首をひねる。
そごでローソン側から「あまり言っていないんですけど…お米のピューレを使っています」と秘密が明かされると、大東さんは「あ！ピューレ…なるほど」と、すぐに腑に落ちた様子。「それは発想にない…ちょっとやってみます！」と、すぐにも新しい料理に取り入れたそうな姿に、スタジオに大きな笑いが起こる。
また、女性デュオ「Wink」の元メンバーで、大のコンビニ好きの相田翔子が、ファミリーマートでリポート。アイドル時代のクールな印象とは程遠い天然ボケを連発し、相棒役の野性爆弾・くっきー！を本気で慌てさせる一幕も。ちょんまげラーメンもマホレスリポーターに初登場。
スタジオでは、「リクペラーレタケウチ」の槌谷陸シェフが、セブンイレブンのヒット惣菜「金の海老チリソース」を、ペスカトーレに簡単アレンジ。ゲストの天童よしみが感動する本格イタリアンを作る。
【画像】「すごく試行錯誤したんだろう」ミシュランシェフが絶賛！ローソンのスイーツ
ミシュランガイド一つ星「シナエ」のすご腕シェフ、大東和彦さんが「お餅でもシュークリームでもない。和でも洋でもない。しかもこの値段で、このおいしさ。技ありなスイーツ！」と絶賛するのが、ローソンの「もちぷよ」（1個11９円）。その名の通り、新食感のもちぷよ生地に大東さんは「すごく試行錯誤したんだろうと思う。どうやって作っているのか分からない」と首をひねる。
また、女性デュオ「Wink」の元メンバーで、大のコンビニ好きの相田翔子が、ファミリーマートでリポート。アイドル時代のクールな印象とは程遠い天然ボケを連発し、相棒役の野性爆弾・くっきー！を本気で慌てさせる一幕も。ちょんまげラーメンもマホレスリポーターに初登場。
スタジオでは、「リクペラーレタケウチ」の槌谷陸シェフが、セブンイレブンのヒット惣菜「金の海老チリソース」を、ペスカトーレに簡単アレンジ。ゲストの天童よしみが感動する本格イタリアンを作る。