ROIROM、“THEアイドル”な眼福ビジュアル デビュー前にこれまでの軌跡＆未来語る
timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、21日発売のファッション誌『CanCam』1月号（小学館）に登場する。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
ROIROMは、23日に東京・有明アリーナで行われる初の単独公演にて、本格的な音楽デビューを果たす。“まったり休日”をテーマにOFFモードな2人を撮り下ろした前回とは変わり、今回はONモードな2人に急接近する。
透明感あふれる美貌を極限接写したソロカット、挑発的な流し目にドキッとする2ショットなど“THEアイドル”な眼福ビジュアルのほか、2人の軌跡と未来を語り尽くす7000字超のロングインタビューを届ける。多くの経験と出会いを経て、夢をつかみ取った2人のすべてが詰まった濃密な6ページとなる。
今回のインタビューでは、どんな子ども時代を過ごし、いつ夢を持ったのか、その夢を叶えるまでに乗り越えてきた苦悩や葛藤などを振り返る。浜川は「今までの僕は決してキラキラした人生ではなかったです。どこか人になじめないのを自分でもわかってました。だからキラキラしている人に憧れがあって、大夢くんはまさにそんな存在」と語る。6歳という年齢差もあって、自他ともに認める兄弟のような関係性の2人。“兄”本多も「路己の何ごとにもストイックなところ、本当に尊敬してます。彼がやる気をなくしてる姿を見たことがないし、常に向上心を持っているので、一緒にいると刺激になる」と語る。
順風満帆ではなかったが、夢を諦めなかった本多と浜川。運命に導かれるように結ばれた2人が、互いを補い合いながら未来を描き出す。配信中のプレデビュー曲「Dear DIVA」に込めた想いや目前に迫った単独公演への意気込みなども掲載する。
