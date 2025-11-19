「フラストレーションは募るばかり」ついに出番なし…主軸だった日本人MFの苦境に地元メディアが困惑「先発がわずか４回。出場時間は322分だ」
昨季はリーズの主力だった田中碧だが、今季は出場機会の確保に苦しんでいる。しかし、地元メディアからは、田中を重用すべきかもしれないとの声が寄せられた。
2024年夏にドイツ２部のデュッセルドルフからチャンピオンシップ（イングランド２部）のリーズに移籍した田中は、リーグを代表するヒット補強として活躍。レギュラーとしてリーグ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献している。
だが、ショーン・ロングスタッフとアントン・シュタッハが中盤に加わった今季、ダニエル・ファルケ監督は田中を起用することが減った。開幕から２試合はスタメンに含めたが、ケガで短期離脱してからは、ベンチスタートとさせている。田中はウェストハム、ブライトンとの２試合で再び先発出場したが、前節のノッティンガム・フォレスト戦ではついにピッチに立てなかった。
専門サイト『MOT Leeds News』は11月17日、「タナカは今季、チームでの役割が変わったひとりだ。ファルケ監督の扱い方に対するフラストレーションは増していくだろう」と、日本代表MFの不満が大きくなっても不思議ではないとの見解を示している。
「昨季、タナカはチャンピオンシップでスターだった。プレミアリーグへのステップアップを果たす選手をひとり選ぶとしたら、彼だった。だが、日本代表は今季、先発出場がわずか４回。プレミアリーグでプレータイムは322分だ」
「それにもかかわらず、彼はプレミアリーグで１試合平均のインターセプトが６位で合計７回を記録している。『FotMob』によると、タナカは１試合平均でインターセプトが２回。今季のプレミアリーグで最高のMFとの呼び声高いモイセス・カイセドとも0.5回差だ」
同メディアは「さほど重要ではないと思うかもしれない。だが、今季のリーズは中盤で上回られたことが何度かある。タナカはそれを止めることができるのだ」と続けた。
「イーサン・アンパドゥはトップリーグに戻ってきて苦しんでいる。タナカが彼の代わりとなるタイミングかもしれない。そうでなければ、控えとしてフラストレーションは募るばかりだろう」
「タナカはボールを運ぶこともできる選手だ。チャンスメークはさほど心配されることがなかったが、トランジションにおけるエネルギーもリーズが前がかりになろうとする助けになるばかりだろう」
初のプレミア挑戦だけに、苦労は尽きない。だが、田中が昨季のようにリーズの中盤に欠かせない存在となることを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
2024年夏にドイツ２部のデュッセルドルフからチャンピオンシップ（イングランド２部）のリーズに移籍した田中は、リーグを代表するヒット補強として活躍。レギュラーとしてリーグ優勝とプレミアリーグ昇格に大きく貢献している。
専門サイト『MOT Leeds News』は11月17日、「タナカは今季、チームでの役割が変わったひとりだ。ファルケ監督の扱い方に対するフラストレーションは増していくだろう」と、日本代表MFの不満が大きくなっても不思議ではないとの見解を示している。
「昨季、タナカはチャンピオンシップでスターだった。プレミアリーグへのステップアップを果たす選手をひとり選ぶとしたら、彼だった。だが、日本代表は今季、先発出場がわずか４回。プレミアリーグでプレータイムは322分だ」
「それにもかかわらず、彼はプレミアリーグで１試合平均のインターセプトが６位で合計７回を記録している。『FotMob』によると、タナカは１試合平均でインターセプトが２回。今季のプレミアリーグで最高のMFとの呼び声高いモイセス・カイセドとも0.5回差だ」
同メディアは「さほど重要ではないと思うかもしれない。だが、今季のリーズは中盤で上回られたことが何度かある。タナカはそれを止めることができるのだ」と続けた。
「イーサン・アンパドゥはトップリーグに戻ってきて苦しんでいる。タナカが彼の代わりとなるタイミングかもしれない。そうでなければ、控えとしてフラストレーションは募るばかりだろう」
「タナカはボールを運ぶこともできる選手だ。チャンスメークはさほど心配されることがなかったが、トランジションにおけるエネルギーもリーズが前がかりになろうとする助けになるばかりだろう」
初のプレミア挑戦だけに、苦労は尽きない。だが、田中が昨季のようにリーズの中盤に欠かせない存在となることを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」