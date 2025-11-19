ROIROMプレデビュー曲「Dear DIVA」MVプレミア公開決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ROIROMのプレデビュー楽曲「Dear DIVA」が、11月19日より配信スタートとなった。同曲のMVは、11月19日20時よりプレミア公開される。

■ダウンロードキャンペーン＆SNSシェアキャンペーンもスタート

ROIROMのプレデビュー楽曲となる「Dear DIVA」は、DIVA＝“ROIROMのパフォーマンスを初めてみるcHaRm（ROIROMのファンネーム）”を想起させる歌詞になっており、彼らに集まる期待と注目の眼差しを、みせかけではない愛へと変えていく様を巧みに表現している。サウンドはピアノやガットギターを軸に構成。懐かしい雰囲気と癖になるメロディラインを堪能することができる。

そんな「Dear DIVA」のMVが、11月19日20時にROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開となる。

また、「Dear DIVA」の配信スタートに合わせて「Dear DIVA」のダウンロードキャンペーンとSNSシェアキャンペーンもスタート。ダウンロードキャンペーンでは、応募者全員にオリジナル画像を、SNSシェアキャンペーンではXまたはInstagram（ストーリーズ）でシェアした方の中から抽選で20名にオリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンとなる。詳細はオフィシャルサイトまで。

なお11月23日には、ROIROM初のショーケース『ROIROM debut showcase～dear cHaRm～』が有明アリーナにて開催される。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dear DIVA」

■関連リンク

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com

