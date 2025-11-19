中国メディアの大象新聞は18日、外務省の金井正彰アジア大洋州局長と中国外交部の劉勁松（リウ・ジンソン）アジア局長が協議を行ったことについて、中国の専門家が「日本の高官は中国に来て『頭破血流』だ」と発言したことを伝えた。

同日に行われた協議は、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に中国側が強く反発し、日中関係が悪化したことによるもの。報道によると、金井氏は中国の薛剣（シュエ・ジエン）在大阪総領事による「汚い首は一瞬のちゅうちょもなく斬ってやるしかない」とのSNS投稿に改めて強く抗議したほか、中国政府による日本への渡航自粛などの呼び掛けに反論した。中国側は高市氏の発言の撤回を求めたという。

この件についてインタビューを受けた中国社会科学院所属の国際問題専門家・張国慶（ジャン・グオチン）氏は「間違いなく話し合いは不愉快なものに終わっただろう。しかも彼（金井氏）は灰頭土面（灰を被り泥だらけ）だった。つまり、任務を果たせなかったということだ。中国のレッドラインを試そうとして『頭破血流（頭が割れ流血する。散々な目に遭うこと）』という結果になったということだ」と述べた。

その上で、「彼は帰国してから、高市氏らと今後どう中国に対応するか検討する必要があるだろう。だが、どう対応しようともこれはわれわれのレッドラインであり、越えてはならないものだ。相手が越えてきたらたたく。この点は、中国共産党と政府、全国人民が決して揺るがせにしないものである」と強調した。

中国のネットユーザーからは「反省する気もないくせに何しに来たんだ？」「日本側の時間稼ぎの策略に気をつけろ」「もう釣魚島（尖閣諸島）を占領してしまえ」「日本人には一切の幻想を持たない方がいい。緊張も謙遜も、すべて装っているだけ。解決の唯一の方法は、彼らをたたき伏せることだけ」「一部の芸能人たちは毎月のように日本に旅行に行っている。そういうやつらは封殺すべきだ」といった声が上がった。

一方で、「（張氏の発言について）勇ましいことばかり言うなよ（笑）」「頼むから、自分で自分を慰めるようなことばかり言ってくれるな」「日本はこっちの声なんて気にしてない」など、やや冷めた見方をするユーザーも散見された。（翻訳・編集/北田）