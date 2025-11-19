¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡ÖÈóÀ¤½±¡×¡ß¡Ö¸½¾ìµ¯ÅÀ¡×¸½¿¦½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¸ì¤ë¥ê¥¢¥ë¡¡»Ò°é¤Æ¡¦²ð¸î¤ÏÄ¶¥ì¥¢
½÷À½é¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢³Æ¼Ò¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ê»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¡¢²Ú¡¹¤·¤¤³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¶¯¤¤´üÂÔ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷ÀµÄ°÷¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢À¤³¦Ê¿¶Ñ¤äG7½ô¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âºÝÎ©¤Ã¤ÆÄã¤¤¡£
»²µÄ±¡¤Ç¤Ï3³ä¼å¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤¬¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤Ï15.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¡¢186¥«¹ñÃæ139°Ì¤È¤Ê¤ë¡ÊÆâ³ÕÉÜHP¤è¤ê¡Ë
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÈóÀ¤½±¡×¡ß¡Ö¸½¾ìµ¯ÅÀ¡×¤«¤Ä¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸øÌ³¤ò¹Ô¤¦¹ñ¸÷¤¢¤ä¤Î³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤Ë½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¹ñ¸÷µÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¤Ï°ñ¾ë6¶è¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð¿È¤Ï»³¸ý¸©¡¢Ä¹ºê¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç°å³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´±Î½¤ò·Ð¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤ä½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤â¡Ä»Ò°é¤Æ¡¦²ð¸î¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÄ¶¥ì¥¢
¹ñ¸÷³°Ì³ÉûÂç¿Ã¡Ê°Ê¸å¥«¥®¥«¥Ã¥³Æâ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¹ñ¸÷ÉûÂç¿Ã¡Ë¡§
¡Ö»ä¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡ØÃÏÈ×¡¦´ÇÈÄ¡¦³ó¡Ù¤¬¤Ê¤·¡¢Íî²¼»±¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤ê¡¢½éÅöÁª¤Î2017Ç¯¤Ë¡¢Â©»Ò¤Ï9ºÐ¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤â¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä¤´¼ç¿Í¤Î²ð¸î¤Î·Ð¸³¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢Î¾Î©¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊ¬¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤´¶ìÏ«¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¡¢²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÎ©°Æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÈóÀ¤½±¤ÇÀ¯¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¸øÊç¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¤¡£
À¯³¦¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤·¡¡¸øÊç¤Î¥ê¥¢¥ë
¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ê½êÂ°À¯ÅÞ¤¬¡Ë¶¯¤¤Áªµó¶è¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀ¤½±¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁªµó¶è¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡¢¤È»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè°ì¤Î´ØÌç¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ø¤´±ï¤ÎÊì½¸ÃÄ¡Ù¤Î¹¤µ¤Ç¤¹¡£¡×
Î©¸õÊä¤Þ¤Ç¤Ë7Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¯¼£²È²È·Ï¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åö½é¤«¤éÀ¯¼£²È»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¸üÏ«¾Ê¤ÎÌò¿Í¤ò·Ð¸³¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë°å»Õ¤äÌò¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢30ºÐ²á¤®¤Ë¡Ø¹ñÀ¯¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»Ö¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÅö»þ¤Ï¡ËÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÀ¯¼£¤òÍ«¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÀ¯¼£¤Îº®Íð¤¬À¯¼£²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤´±ï¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡Ù¤È¡£
¤½¤³¤ÇÅö»þ¤ÏÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Î¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À¯¼£½Î¡¦Ãæ±ûÀ¯¼£Âç³Ø±¡¤ÇÀ¯¼£¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È·è°Õ¤·¡¢1Ç¯´ÖÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¹ñ¸÷µÄ°÷¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¡¢ÃÏ¸µµÄ°÷¡ÊÃ°±©ÍººÈ¸µ¸üÀ¸Âç¿Ã¡¦°ñ¾ë6¶è¡Ë¤Î°úÂà¤È¡Ö½÷À¤Ç¸üÀ¸Ê¬Ìî¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤ò¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ°±©µÄ°÷¤¬Í¦Âà¤ò¤ª·è¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤´ËÜ¿Í¤Ë»Ò¶¡¤¬¤ª¤é¤ì¤º¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é½Ð¤ëÊý¤â¤¤¤Ê¤¤¡¢°ìÊý¤Ç²ò»¶¤¬¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ìº¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Ã°±©µÄ°÷¤¬¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Øº£¤Î»þÂå¤Ï½÷À¤¬ÎÉ¤¤¡£¤·¤«¤â¸üÀ¸´Ø·¸Ãæ¿´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸üÀ¸´Ø·¸¤¬Ê¬¤«¤ë¿Í¤À¤È¤Ê¤ªÎÉ¤¤¡Ù¤È¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤ËÁêÃÌ¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤¬¡¢°ÊÁ°À¯¼£Âç³Ø±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¸øÊç¤Ë±þÊç¤·¡¢Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë·èÄêÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
30ºÐ¤Ë»Ö¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï37ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤â¡¢½÷À¤â¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¶¹¤Ìç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´±ï¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
Î©¸õÊä¸å¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î±ØÎ©¤Á¤«¤é¿¼Ìë¤Î²ñ¹ç¤Þ¤ÇÂ³¤¯ÃÏ¸µ³èÆ°¡£¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤Ëµã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁáÄ«¤«¤é¥¹¥Ê¥Ã¥¯3¼¡²ñ¤Þ¤Ç¡¡µã¤¯Â©»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ä
¡ÖËèÆüÄ«¡¢±Ø¤Ç¤´°§»¢¤ò¤¹¤ë¡¢¸á¸å¤âË¬Ìä³èÆ°¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë²ñ¹ç¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹ñ¸÷¤µ¤ó¡¢º£¤«¤é 2¼¡²ñ¹Ô¤¯¤«¤éÍè¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤ªÍ¶¤¤¤òÄº¤¡¢ 2¼¡²ñ¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë 3¼¡²ñ¤Ë¤â¹Ô¤¯¡£¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÂçÂÎ¸áÁ°ÍÍ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
¸õÊä¼Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª±¢ÍÍ¤Ç²¿¤È¤«ÅöÁª¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½ù¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÄº¤¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤¯¡¢¥á¥â¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
365Æü¤Û¤ÜµÙ¤ßÌµ¤¯Ï¢ÆüÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡Ê²È¤ò¡ËÉÔºß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¸¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤¬¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ä¤·¤¤¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¡Ø¤Ï¤Ã¡Ù¤È¤·¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤âµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¹©É×¤»¤Í¤Ð¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ËÃ±½ã°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡¢¤Ä¤Þ¤ê»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Å»ö¤Ï»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ÆµÄ°÷¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤¹¡ØÆ¯¤Êý²þ³×¡Ù¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¤È²ÈÄí¡¡Î¾Î©¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤Ï
¤½¤³¤ÇÆ¯¤Êý²þ³×¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¤¿¹ñ¸÷µÄ°÷¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÆ¯¤Êý²þ³×¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊý¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»º¤ò¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤³¤Ç¹ñ¸÷µÄ°÷¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿°ì¤Ä¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¡ÖSlack¡×¤À¡£
¥á¡¼¥ë¤è¤ê¤â¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤òÆþÎÏ¤·Èë½ñ¤é¤È¶¦Í¡¢Í×Ë¾¤ò¡¢Á´¤Æ¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ×Ë¾¤ò¤¦¤±¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¡½ÐÍè¤Þ¤¹¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹£Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤È 4ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤Ï¡¢ 1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÊÖ»ö¤òÊÖ¤¹¡£Æñ¤·¤¤Í×Ë¾¤Ï1¥ö·î°ÊÆâ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï3¥ö·î°ÊÆâ¤È´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¹ñ¸÷¡á¥Þ¥Þ¡×¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤á¤ë
¼¡¤Ë¡Ö½µ1²ó¤ÏÉ¬¤º²ÈÂ²¤È¿©»ö¡×¤ò¥ë¡¼¥ë²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¡Ö¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¶¡¤¬¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ 2¼¡²ñ 3¼¡²ñ¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤â¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤È°ã¤Ã¤Æº£¤Î»þÂå¤Ï³§¤µ¤óÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¡Ø¹ñ¸÷¤µ¤ó¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤´Íý²òÄº¤±¤Æ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¡¢Íè¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÅÜ¤ëÊý¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¹ñ²ñ¿³µÄ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ³Æþ¤ò
¡½¡½¡½½÷ÀµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¢ÆüÄ«8»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÞ¤ÎÉô²ñ¤ä¡¢µÞ¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ºÝ¤Î¹ñ²ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î»²²Ã¤¬°ìÉô¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¿Æ¤äÉ×¡¢Âè»°¼Ô¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤Ç²¿¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤·¤ó¤É¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢Í¥½¨¤Ç»Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥à¥ê¡Ù¤È»×¤¦»ÖË¾¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Çº¤ó¤À·ë²Ì¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿Êý¤â²¿¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö½÷À¤À¤«¤é¡×¤è¤ê¡Ö±þ¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡×
¡½¡½¡½½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë½÷ÀÏÈ¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ª¡¼¥¿À©É¬¤¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¿ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½÷ÀµÄ°÷¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤¬Àè¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìµ¤¤Ë¿ô¤À¤±¤Ç¤â½÷ÀµÄ°÷¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¯¥ª¡¼¥¿À©¤Ï¤ä¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¤³°¤Î½÷ÀµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¹ñ¤ÏÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´Ä¶¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÌÜÉ¸¿ô¤òÀßÄê¤·¤Æ¤â¡¢¿ô¤¢¤ê¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¿¤Ë¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÍ¥½¨¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¬½¸¤Þ¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È»ä¤Ï¾¯¤·µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤½¤³¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤È¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø½÷À¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎÁªµó³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡Ö¤è¤¯¡Ø¥É¥ÖÈÄ¡Ù¡Ø´é¸«¤»¶½¹Ô¡Ù¤È¤âÙèÙé¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØÀ¯ºö¡¦²ÝÂê²ò·è¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ã±¤Ê¤ë¡Ø´é¤À¤·¡Ù¤¬ÌÜÅª²½¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¶¥¤¦¤è¤¦¤ÊÃÏ¸µ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤Î¤º¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¤·¡¢À¯ºöÎ©°ÆÎÏ¤âÍî¤Á¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ï½¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÑ²½¤ÎÃû¤·¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌµÍý¥²¡¼¡Ö´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¤«¤é¡ÖÀ¯ºöËÜ°Ì¡×¤Ø
¡ÖºÇ¶á¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢SN S¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¯ºö¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¶½ÀªÎÏ¤ÎÌö¿Ê¤Ê¤É¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡Ø´é¤ò¸«¤»¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¡¦ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤¬ÎÉ¤¤¤«¡Ù¤ËÉ¾²Á¼´¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³¤³°¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ä
¡Ö³¤³°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤â¤è¤¯µÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Û¤ÉµÄ°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö°ÍÂ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÚÆü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤äµÄ°÷Æ±»Î¤ÎÀ¯ºöÆ¤ÏÀ²ñ¡¢¤µ¤é¤ËSNS¤Ê¤É¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢Ìë¤ÏµÄ°÷¤â²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤â¤Î¡ÊµÕ¤Ë²ÈÂ²¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¬²¼¤¬¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦´·½¬¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ä¶¤¬½÷ÀµÄ°÷¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö24»þ´Ö¡¢ 365ÆüÆ¯¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»þ´Ö°ÍÂ¸¤Î¾¼ÏÂÅª¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¡¢Í¸¢¼Ô¤ÈÀ¯¼£²È¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ØÀ¯ºöËÜ°Ì¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¹Ô¤¡¢ÎáÏÂ¤é¤·¤¤Ì±¼ç¼çµÁ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹ñ²ñ¤Ç¤ÏÄ¶¾¯¿ôÇÉ¤Î¡ÖÈóÀ¤½±¡×¡ß¡Ö¸½¾ìµ¯ÅÀ¡×¤Ç¡Ö»Ò°é¤Æ¥Þ¥Þ¡×¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯ÎáÏÂ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤¬¤É¤¦ÆüËÜ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£