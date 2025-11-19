株価指数先物【昼】 4万9000円固めからカバーの動きが強まる 株価指数先物【昼】 4万9000円固めからカバーの動きが強まる

日経225先物は11時30分時点、前日比600円高の4万9100円（+1.23％）前後で推移。寄り付きは4万8940円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8850円）を上回る形から、買いが先行して始まった。寄り付き後は戻り待ち狙いのショートが入り、4万8270円とナイトセッションでつけた安値（4万8410円）を割り込む場面もみられた。ただし、売り一巡後は押し目待ち狙いのロングが短期筋のショートカバーを誘う形になり、終盤にかけての切り返しによって4万9140円まで買われた。



米国市場では半導体・AI関連株への売りが続くなか、東京市場においてもソフトバンクグループ<9984>[東証P]や東京エレクトロン<8035>[東証P]、アドバンテスト<6857>[東証P]への売りが重荷になった。ただ、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンはその後プラスに転じたほか、アドバンテストも上昇する場面がみられており、ショートカバーを誘う形になった。日経225先物はボリンジャーバンドの-1σ（4万8810円）を上回っての推移をみせており、同バンドが支持線として機能してくるようだと、4万9000円固めからもう一段のカバーを誘うことになりそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.98倍と小幅に上昇した。一時14.99倍をつける場面もみられたが、-1σ（14.99倍）が抵抗線として意識され、その後は14.93倍まで下げる動きもあった。-1σ水準を明確に上抜けないと、NTロングを巻き戻す動きはなさそうである。



