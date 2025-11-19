　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の4万9100円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万9077.49円に対しては22.51円高。出来高は3万7122枚となっている。

　TOPIX先物期近は3277.5ポイントと前日比23ポイント高、現物終値比2.14ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49100　　　　　+270　　　 37122
日経225mini 　　　　　　 49105　　　　　+270　　　609418
TOPIX先物 　　　　　　　3277.5　　　　　 +23　　　 41299
JPX日経400先物　　　　　 29540　　　　　+185　　　　2749
グロース指数先物　　　　　 678　　　　　　+2　　　　4445
東証REIT指数先物　　　　　1981　　　　　-1.5　　　　　25

株探ニュース