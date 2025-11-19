日経225先物：19日正午＝270円高、4万9100円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比270円高の4万9100円と急伸。日経平均株価の前場現物終値4万9077.49円に対しては22.51円高。出来高は3万7122枚となっている。
TOPIX先物期近は3277.5ポイントと前日比23ポイント高、現物終値比2.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49100 +270 37122
日経225mini 49105 +270 609418
TOPIX先物 3277.5 +23 41299
JPX日経400先物 29540 +185 2749
グロース指数先物 678 +2 4445
東証REIT指数先物 1981 -1.5 25
株探ニュース
TOPIX先物期近は3277.5ポイントと前日比23ポイント高、現物終値比2.14ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49100 +270 37122
日経225mini 49105 +270 609418
TOPIX先物 3277.5 +23 41299
JPX日経400先物 29540 +185 2749
グロース指数先物 678 +2 4445
東証REIT指数先物 1981 -1.5 25
株探ニュース