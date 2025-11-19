ハン・ソヒ、タトゥー際立つシースルー衣装姿「ドキドキする」「見返り美人」と熱視線
【モデルプレス＝2025/11/19】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が11月18日、自身のInstagramを更新。脇腹のタトゥーが目立つシースルードレス姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳韓国美女、脇腹のタトゥーチラリ
18日に誕生日を迎えたソヒは背中が大きく開いた白ドレスを着用し、振り返ってカメラを見つめている写真を投稿。ドレスのシースルー部分からはタトゥーが透けて見えている。その他、黒いキャミソールを着てピースサインを送る動画なども公開している。
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとう」「ドキドキする美しさ」「綺麗」「見返り美人」「タトゥー素敵」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆ハン・ソヒの投稿に反響
