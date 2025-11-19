福山雅治主演「映画ラストマン」公開記念 出演者関連作品をTVerで一挙配信
【モデルプレス＝2025/11/19】TVerでは、福山雅治主演の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』が12月24日に全国公開されることを記念し、11月19日から『ラストマンー全盲の捜査官ー』『ホームワーク』『ノーサイド・ゲーム』など出演者関連作品の配信を開始する。
【写真】福山雅治「イケメンすぎる」デビュー当時の若かりし姿
本作の完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー FAKE／TRUTH』（TBS系・12月28日21時〜）が放送されることも発表されている同作。TVerでの映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開記念特集作品ラインナップは以下の通り。
【映画関連作品】
・ラストマンー全盲の捜査官ー（2023）
【福山雅治 出演作品】
・あしたがあるから（1991年）
・愛はどうだ（1992年）※11／29（土）配信開始
・ホームワーク（1992年）※11／22（土）配信開始
・ホームワークスペシャル（1993年）※12／13（土）配信開始
・めぐり逢い（1998年）※11／29（土）配信開始
・集団左遷！！（2019年） ※11／22（土）配信開始
【大泉洋 吉田羊 木村多江 松尾諭 黒田大輔 出演作品】
・おやじの背中（2014年）※11／28（金）配信開始
【大泉洋 上川隆也 松尾諭 出演作品】
・ノーサイド・ゲーム（2019年）
【上川隆也 出演作品】
・君が教えてくれたこと（2000年）※11／22（土）配信開始
【松尾諭 出演作品】
・白戸修の事件簿（2012年）※12／6（土）配信開始
【宮沢りえ 出演作品】
・東京エレベーターガール（1992年）
【吉田羊 出演作品】
・刑事のまなざし（2013年）※12／14（日）配信開始
・コウノドリ（2017）（2017年）※12／27（土）配信開始
・恋する母たち（2020年）※12／6（土）配信開始
【吉田羊 黒田大輔 出演作品】
・コウノドリ（2015）（2015年）
【永瀬廉 出演作品】
・夕暮れに、手をつなぐ（2023年）※11／28（金）配信開始
【木村多江 出演作品】
・LADY〜最後の犯罪プロファイル〜（2011年）※12／13（土）配信開始
・まどか26歳、研修医やってます！（2025年）※12／27（土）配信開始
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実と、大泉演じる孤高の刑事・心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。主人公・皆実は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・心太朗。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらに、ドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明。悲しくも感動的なラストを描いた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】福山雅治「イケメンすぎる」デビュー当時の若かりし姿
◆「映画ラストマン」出演者関連作品をTVerで配信
本作の完全新作スペシャルドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー FAKE／TRUTH』（TBS系・12月28日21時〜）が放送されることも発表されている同作。TVerでの映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開記念特集作品ラインナップは以下の通り。
◆配信作品一覧
【映画関連作品】
・ラストマンー全盲の捜査官ー（2023）
【福山雅治 出演作品】
・あしたがあるから（1991年）
・愛はどうだ（1992年）※11／29（土）配信開始
・ホームワーク（1992年）※11／22（土）配信開始
・ホームワークスペシャル（1993年）※12／13（土）配信開始
・めぐり逢い（1998年）※11／29（土）配信開始
・集団左遷！！（2019年） ※11／22（土）配信開始
【大泉洋 吉田羊 木村多江 松尾諭 黒田大輔 出演作品】
・おやじの背中（2014年）※11／28（金）配信開始
【大泉洋 上川隆也 松尾諭 出演作品】
・ノーサイド・ゲーム（2019年）
【上川隆也 出演作品】
・君が教えてくれたこと（2000年）※11／22（土）配信開始
【松尾諭 出演作品】
・白戸修の事件簿（2012年）※12／6（土）配信開始
【宮沢りえ 出演作品】
・東京エレベーターガール（1992年）
【吉田羊 出演作品】
・刑事のまなざし（2013年）※12／14（日）配信開始
・コウノドリ（2017）（2017年）※12／27（土）配信開始
・恋する母たち（2020年）※12／6（土）配信開始
【吉田羊 黒田大輔 出演作品】
・コウノドリ（2015）（2015年）
【永瀬廉 出演作品】
・夕暮れに、手をつなぐ（2023年）※11／28（金）配信開始
【木村多江 出演作品】
・LADY〜最後の犯罪プロファイル〜（2011年）※12／13（土）配信開始
・まどか26歳、研修医やってます！（2025年）※12／27（土）配信開始
◆福山雅治主演「ラストマン」
本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実と、大泉演じる孤高の刑事・心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。主人公・皆実は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・心太朗。肩書も性格も全く異なる2人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。さらに、ドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明。悲しくも感動的なラストを描いた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】