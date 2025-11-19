FANTASTICS「推し上司」本人役でゲスト出演決定 全メンバー揃って初登場「⼤幅に張り切ってしまいました（笑）」
【モデルプレス＝2025/11/19】歌手で女優の鈴木愛理が主演を務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系／毎週⽔曜深夜24時30分〜※第7話は深夜24時36分〜）の第9話に、FANTASTICSがスペシャルゲストとして出演決定。同局のドラマで全メンバーが揃って出演するのは初となる。
【写真】八木勇征＆鈴木愛理、キス寸前
この度、氷室／⾼代旬を演じる八木勇征が所属するダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS のメンバー、世界、佐藤⼤樹、澤本夏輝、瀬⼝黎弥、堀夏喜、⽊村慧⼈、中島颯太が、【FANTASTICS】として出演決定。撮影現場では、和気あいあいとした様⼦で撮影が進み、とあるシーンでは鈴⽊が⾒惚れる瞬間も︖出演は12⽉3⽇放送の第9話。どんなシーンで登場するのか。
今回の出演にあたり、中島は「FANTASTICSメンバー揃って勇征くんのドラマ現場にお邪魔するのは初めてだったので、みんなワクワクしましたし、全員が⼤幅に張り切ってしまいました（笑）。勇征くんは逆に、ずっとソワソワしていました（笑）」と撮影時の様子を明かし、「撮影現場はとてもあたたかい雰囲気で、勇征くんがたくさんの⽅に愛され、そして本⼈も現場を愛していることを強く感じました。ぜひ、全員の表情にも注⽬してください︕」と呼びかけた。
2023年10⽉に放送され、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作は、東ゆき氏の原作「推しが上司になりまして」（DPNブックス）の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」というテーマはそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなっている。主⼈公・南愛⾐を鈴⽊、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室／⾼代旬を八木が演じる。（modelpress編集部）
FANTASTICSメンバー揃って勇征くんのドラマ現場にお邪魔するのは初めてだったので、みんなワクワクしましたし、全員が⼤幅に張り切ってしまいました（笑）。勇征くんは逆に、ずっとソワソワしていました（笑）。撮影現場はとてもあたたかい雰囲気で、勇征くんがたくさんの⽅に愛され、そして本⼈も現場を愛していることを強く感じました。ぜひ、全員の表情にも注⽬してください︕貴重な経験をありがとうございました。ぜひ多くの⽅にドラマをご覧いただけたらうれしいです︕
◆FANTASTICS、全メンバーで「推し上司」出演決定
◆鈴木愛理主演「推しが上司になりまして フルスロットル 」
◆中島颯太（FANTASTICS）コメント
