「ミス成蹊」ファイナリスト、羽田瑞歩さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/19】「ミス成蹊コンテスト2025」エントリーNo.1の羽田瑞歩（はだ・みずほ）さんのインタビュー。
【写真】「ミス成蹊」美女揃いのファイナリスト
学部／学年：経営学部／2年
出身地：東京都
誕生日：8月24日
趣味：旅行、運動、カフェ巡り
特技：美味しそうに食べること
好きな食べ物：カルボナーラ
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる
最近ハマっていること：ランニング
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
コンテストに参加したきっかけは、自分の活動を通して誰かに笑顔を届けたいと思ったからです。普段から明るさや笑顔を褒めていただくことが多く、その力を少しでも多くの方に届けたいと思いました。また、外見だけでなく、自分の内面や人間性を見て「応援したい」と思ってもらえる存在になりたいという気持ちもありました。広告研究会の方からお声がけいただいたことをきっかけに、大学生活の中で誇れる経験をしたいと思い、応募を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは、誰とでもすぐに打ち解けられるコミュニケーション力と、常に笑顔で明るくいられるところです。笑顔でいること自体が私の幸せであり、初対面の方とも出会って5分後には仲良くなっています。また、一度やると決めたことを最後までやり遂げる責任感と、時間管理の徹底も強みです。SNSの毎日投稿やコメントへの24時間以内の返信、配信期間中の毎日配信、撮影や提出期限を必ず守るなど、「当たり前のことを必ずやり続ける力」に自信があります。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
自分の肌質に合ったケアを見つけて継続することです。特に毎日の保湿を大切にしており、お風呂上がりには約2時間かけて、マッサージやボディケア、ストレッチ、軽い筋トレを習慣にしています。また、私は元々地黒でこれ以上肌を白くすることはできないので、「美白」よりも「美肌」にこだわってケアをしています。スタイル面では、女性らしいヘルシーな体型を目指しており、食事を抜くのではなく、栄養バランスの取れた健康的な食生活を心がけています。
― 憧れの有名人はいますか？
特定の憧れの有名人はいません。人それぞれの内面や容姿に惹かれるところがあり、色んな方の良いところを自分の中に取り入れていきたいと思っています。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は普段からさまざまなことに興味を持ち、忙しい日々を送りながら挑戦を続けています。その中で悲しみを感じることも多いですが、悲しんでいる時間があるなら次のステップに進めるよう努力しようという考え方を大切にしています。ネガティブに捉えるより、ポジティブに考えた方が自分も周りも幸せになれると感じるので、不安や落ち込みを感じたときは、楽しいことや心が幸せになることを意識して行動するようにしています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
まだ将来の明確な職業は決まっていませんが、自分の好きな分野で、人を惹きつけられる仕事をしたいと考えています。これまで多くの方に支えられ、恵まれた交流関係の中で人生を歩んできたので、今度はそうした方々に元気や笑顔を届けられる存在になりたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
夢を叶える秘訣は、笑顔と周りへの感謝を忘れないことです。どんな些細なことでも「ありがとう」を伝え、その人との関係を大切にしていくと、自然と応援してくれる人が増えていきます。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・大学名：成蹊大学
・コンテスト名：ミス成蹊コンテスト2025
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月18日（金）13時〜
・本番日：2025年11月23日（日）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ミス成蹊」美女揃いのファイナリスト
◆羽田瑞歩（はだ・みずほ）さんプロフィール
学部／学年：経営学部／2年
出身地：東京都
誕生日：8月24日
趣味：旅行、運動、カフェ巡り
特技：美味しそうに食べること
好きな食べ物：カルボナーラ
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる
最近ハマっていること：ランニング
◆「ミス成蹊コンテスト2025」エントリーNo.1羽田瑞歩さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
コンテストに参加したきっかけは、自分の活動を通して誰かに笑顔を届けたいと思ったからです。普段から明るさや笑顔を褒めていただくことが多く、その力を少しでも多くの方に届けたいと思いました。また、外見だけでなく、自分の内面や人間性を見て「応援したい」と思ってもらえる存在になりたいという気持ちもありました。広告研究会の方からお声がけいただいたことをきっかけに、大学生活の中で誇れる経験をしたいと思い、応募を決意しました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
私の強みは、誰とでもすぐに打ち解けられるコミュニケーション力と、常に笑顔で明るくいられるところです。笑顔でいること自体が私の幸せであり、初対面の方とも出会って5分後には仲良くなっています。また、一度やると決めたことを最後までやり遂げる責任感と、時間管理の徹底も強みです。SNSの毎日投稿やコメントへの24時間以内の返信、配信期間中の毎日配信、撮影や提出期限を必ず守るなど、「当たり前のことを必ずやり続ける力」に自信があります。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている“美の秘訣”があれば教えてください。
自分の肌質に合ったケアを見つけて継続することです。特に毎日の保湿を大切にしており、お風呂上がりには約2時間かけて、マッサージやボディケア、ストレッチ、軽い筋トレを習慣にしています。また、私は元々地黒でこれ以上肌を白くすることはできないので、「美白」よりも「美肌」にこだわってケアをしています。スタイル面では、女性らしいヘルシーな体型を目指しており、食事を抜くのではなく、栄養バランスの取れた健康的な食生活を心がけています。
― 憧れの有名人はいますか？
特定の憧れの有名人はいません。人それぞれの内面や容姿に惹かれるところがあり、色んな方の良いところを自分の中に取り入れていきたいと思っています。
◆羽田瑞歩さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は普段からさまざまなことに興味を持ち、忙しい日々を送りながら挑戦を続けています。その中で悲しみを感じることも多いですが、悲しんでいる時間があるなら次のステップに進めるよう努力しようという考え方を大切にしています。ネガティブに捉えるより、ポジティブに考えた方が自分も周りも幸せになれると感じるので、不安や落ち込みを感じたときは、楽しいことや心が幸せになることを意識して行動するようにしています。
◆羽田瑞歩さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
まだ将来の明確な職業は決まっていませんが、自分の好きな分野で、人を惹きつけられる仕事をしたいと考えています。これまで多くの方に支えられ、恵まれた交流関係の中で人生を歩んできたので、今度はそうした方々に元気や笑顔を届けられる存在になりたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後にあなたの「夢を叶える秘訣」を教えてください
夢を叶える秘訣は、笑顔と周りへの感謝を忘れないことです。どんな些細なことでも「ありがとう」を伝え、その人との関係を大切にしていくと、自然と応援してくれる人が増えていきます。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
◆「ミス成蹊コンテスト2025」開催概要
・大学名：成蹊大学
・コンテスト名：ミス成蹊コンテスト2025
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月18日（金）13時〜
・本番日：2025年11月23日（日）
【Not Sponsored 記事】