新井恵理那、子どもたちとのプラベショット公開「成長感じる」「服装可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/19】フリーアナウンサーの新井恵理那が11月18日、自身のInstagramを更新。子どもとのオフショットを披露した。
【写真】35歳美人アナ「成長感じる」子どもたちとの動物園へ
新井は「たまのプライベート投稿です」とつづり、家族でズーラシアを訪れた際のオフショットやシャボン玉で遊ぶ姿などを複数枚投稿。さらに「子どもたちにはさまざまなモノに触れさせてあげられたらなと思っています」と続け、象のバックショットを背景にデニム地のオーバーオールに身を包み、長男を抱っこして笑顔を見せる様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「笑顔いっぱいで微笑ましい」「幸せそうでこっちまで幸せ」「服装可愛い」「子どもたち大きくなったね」「成長感じる」などと反響が寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。
（modelpress編集部）
