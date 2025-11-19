「じゃあ、あんたが作ってみろよ」椿（中条あやみ）が参加した恋愛リアリティ番組に注目集まる「既視感」「遊び心ある」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/11/19】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜※この日はよる10時20分〜）の第7話が、18日に放送された。劇中に登場した恋愛リアリティ番組に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
同僚の早紀（安藤輪子）に誘われて参加した婚活パーティーを途中で抜け出した鮎美は、後日、早紀に改めて謝罪する。早紀は「今は無理に誰かと出会わなくていいかな」と話す鮎美に同調しつつ「でもまた、恋愛番組とか見ると『私も！』ってなっちゃうんですよね。これ知ってます？」とスマートフォンで動画を見せた。一方、勝男も友人の椿（中条あやみ）が出演している恋愛リアリティ番組を見せられ、画面をじっと見つめて驚きの反応を示した。
鮎美と勝男が見ていたのは、恋愛リアリティ番組「MARRIAGE Survival（マリッジ・サバイバル）」。レッドカーペットの傍で待つ白いタキシード姿の男性のもとに、煌びやかにドレスアップした女性がやってきて自己アピールし、女性がインタビューも受けるシーンもあった。
恋人と別れたばかりの椿のほか、鮎美の姉・さより（菊池亜希子）も参加しており、鮎美と勝男は衝撃を受ける。番組内では、椿が「失恋クラッシャーガール」と、さよりが「孤高の恋愛ファイター」と紹介されていた。
劇中に登場した恋愛リアリティ番組に注目が集まり、視聴者からは「別の番組が始まったのかと思った」「すごい豪華」「既視感ある」「バチェラーみたい」「バラ渡す番組にそっくり」「面白い演出」「遊び心ある」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」劇中に恋愛リアリティ番組が登場
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」劇中の恋愛リアリティ番組が話題
