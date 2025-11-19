ポンパドウルとパンを開発した生徒たち＝１７日、横浜市立みなと総合高校

横浜市立みなと総合高校（同市中区）の生徒がベーカリーチェーン「ポンパドウル」（同）と商品を開発した。２１日から期間限定で市内の一部店舗で発売される。

開発したのは、同校の選択科目から「商品開発と流通」の授業を受講した生徒４人。本年度から同校の食堂が撤退したことを受け、「昼休みに高校で『爆売れ』するパン」をテーマに同社の製品開発部と試行錯誤。見た目や味をこだわりつつ、学生でも購入しやすい価格を追求した。

生徒それぞれが練り上げた自信作は四つ。昼休みの購買に並ぶ光景を思い描いて名付けた「青春焼きそばパン」、表面に色とりどりのザラメが肉球の形で埋め込まれた「肉球めろめろんぱん」、とろけるチーズとソーセージが罪深い味わいの「チートチーズドッグ」、イチジクとクリームチーズが口いっぱいに広がる「わがままいちじくベーグル」だ。

１７日に同校の食堂で先行販売され、「ボリューミーでおいしい」「見た目もかわいい」と大好評。実践の場で商品開発の過程を学び、平村桃夏さん（１７）は「味と価格の兼ね合いの調整が難しかった」と話し、郄橋寿美乃さん（１７）は「仕事や勉強を頑張っている人のご褒美になるようなパンに仕上がった」と満足げ。川田あいさん（１８）は「みんなで楽しく食べてほしい」と呼びかけた。