【一番くじ】でゲットだぜ！！！ 反則級の可愛さ♡「キャラグッズ」に注目

手軽に楽しめる【一番くじ】から「ポケモン」のグッズが登場。可愛いデザインが揃っている中には、普段使いできそうなものもラインナップ。他では買えないレア感も相まって、つい集めたくなるかも。今回は「2025 Pokémon Collection くじ ～Let's Go for a Walk !～」から、イチオシのアイテムをご紹介します。1回\750（税込）で引けるので、ぜひチャレンジしてみて。

2タイプのデザインがラインナップ「I賞 ハンドタオルコレクション」

ポケモンの微笑ましい姿や、色合いが映える可愛いハンドタオル。全面に1匹のポケモンが描かれたデザインに加え、複数のポケモンが大集合しているデザインもあります。お出かけ時に使うのはもちろん、おうちでのお手ふきや洗顔用にも使えそう。絵柄は全6種のラインナップです。

目印に使える！「G賞 ラバーチャームコレクション」

ボールチェーンでバッグにも取り付け可能な、こちらのラバーチャーム。ポカブをはじめとする全11種のポケモンがラインナップしています。各ポケモンに合わせたカラーをメインに、ロゴがあしらわれたクールで可愛いデザイン。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「サイズは約5cmと大きめで存在感バツグン◎」とのことで、紛失防止として鍵の目印にするのも良さそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：S.Hoshino