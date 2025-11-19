決勝トーナメント2回戦

カタールで開催中のサッカー男子のU-17ワールドカップは18日（日本時間19日）に決勝トーナメント2回戦が行われ、日本が北朝鮮をPK戦の末に下して準々決勝に進出した。試合中、若き日本代表の守護神が見せたスーパーセーブには称賛の声が相次いでいる。

横っ飛びで完全にシャットアウトした。前半4分にマギージェラニー蓮（FC琉球U-18）のゴールで先制した日本だったが、同30分に痛恨のPKを北朝鮮に与えてしまう。これをGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が冷静な読みでスーパーセーブ。弾いたボールも味方DFが即座に詰め寄り、クリアした。

後半に失点し、1-1と決着がつかずに迎えたPK戦の末に5-4で勝利。6大会ぶりに準々決勝へ駒を進めた。アメリカ生まれアメリカ育ちで、現在は米メジャーリーグサッカー（MLS）でプレーするという異色のキャリアをたどる守護神のスーパーセーブを、ABEMAサッカー専門Xが動画で公開すると、ファンからコメントが殺到した。

「これがなきゃ負けてたからな。最高だった」

「村松選手のスーパーセーブ、試合の流れを変えましたね！」

「この村松って選手、将来世界的なGKになってるかも」

「もうトップカテゴリーで活躍してるベテランみたいな雰囲気がある」

「漢すぎた村松くん」

「JFAマジでどうやってこんな逸材海外から見つけてきたんだ…？」

「村松様様 負けるかと思ったわ」

「全世界これ見て！！！！！！！！！」

日本は準々決勝で、初のベスト4入りをかけて、オーストリア代表と対戦する。



（THE ANSWER編集部）