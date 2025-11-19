2021年ドラフト12巡目のコップ

米大リーグのドジャースは40人ロースター登録期限となった18日（日本時間19日）、ロナン・コップ投手を登録したと発表した。身長201センチ、23歳有望左腕の流出を阻止した形だ。

ドジャース公式Xは「ドジャースは左腕のロナン・コップ投手を40人のロースターに加えた」と投稿。コップは2002年7月28日生まれの23歳で、2021年ドラフト12巡目でドジャースから指名された。

今季は3Aオクラホマシティと2Aタルサで過ごした。ドジャースの球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」は、「49試合（57回2/3）で防御率3.43、91奪三振を記録した。マイナー5年目のシーズンで奪三振率（K/9）が14.2。そして、シーズン通してわずか1本しか本塁打を許さなかった」と伝えている。

また、マイナー5シーズンの成績について「244イニングを投げ、通算防御率3.25を記録している。381奪三振をマークした」とした上で、「MLBパイプラインによれば、23歳のコップは速球とスライダーの2球種を持っており、共に60グレード（最高評価）を受けている」と続けた。

コップのロースター入りで、ドジャースは40人枠を使いきらない39人となった。コップを「ルール5ドラフト」で失わないための措置とみられる。

「ルール5ドラフト」はマイナーリーガーが長年に渡って埋もれてしまうことを防ぐ制度。40人枠が埋まっていないことが指名の条件となる。



（THE ANSWER編集部）