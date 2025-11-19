１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩのインタビュー企画、第１１弾は“愛されリーダー”こと木村柾哉（２８）。１９日発売の新盤「ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ」について「タイトル曲の『Ｐｒｅｓｅｎｔ』は『君のサンタは僕だけ』のようなラブソングになっている」と笑みを浮かべた。来月に公開を控える映画「ロマンティック・キラー」では、なにわ男子の高橋恭平（２５）、ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの中島颯太（２６）と共演しており「どんな掛け合いになるかワクワクした」とも。俳優業やリーダーとしての苦労なども聞いた。

今回の新盤は形態別で収録曲が違うスタイルで、「Ｐｒｅｓｅｎｔ」の他、新録の「Ｕ ＭＩＮＥ」「ＷＩＳＨ」「君がいたから」「Ｔｒｕｅ Ｌｏｖｅ」の全５曲が形態別に振り分けられている。

「タイトル曲の候補には何曲かあった中で『Ｐｒｅｓｅｎｔ』を聴いた時、個人的には『これ一択でしょ』というくらい、いい曲でした。ミディアムテンポのポップな曲に（作詞を担当した）池崎理人と西洸人の歌詞が重なって、この季節らしい素晴らしい楽曲に仕上がっています。『君のサンタは僕だけ』みたいなラブソングに近い作品で、冬にぴったりの曲だと思います」

「Ｐｒｅｓｅｎｔ」のＭＶ（ミュージック・ビデオ）は、今までの作品とは違ったテイストになっている。

「僕らのＭＶって、いつもはダンスシーンがガッツリありますが、今回はメンバーが演技をしながら撮っています。ストーリー性が高いので、みんなの演技に注目してほしいです。特に（松田）迅を見ていて、やっぱりかわいいと感じました。ライブのＶＣＲ（ライブの転換の時に挟まれる映像）でも演技をしていて、その時から迅はかわいらしい演技をするなと、ちょっと気になっていましたが、その通りでした（笑）」

新録には木村が出演している映画「ロマンティック・キラー（英勉監督、１２月１２日公開）のアオハル（青春）テーマソング「Ｔｒｕｅ Ｌｏｖｅ」もある。

「『Ｔｒｕｅ―』は僕の推し曲です。シンプルにみんなが好きになりそうな楽曲だと思います。テンポも速くて、テンションを上げたい時やドライブする時に聴いてほしい。今までＩＮＩにはここまでアオハルっぽい曲はなかったけど『意外に合うな』と感じています」

映画は恋愛に興味のないヒロイン上白石萌歌（２５）が強制的にイケメン３人とロマンティックな展開に巻き込まれるコメディーで、木村は高橋、中島らと共演している。

「オファーは素直にうれしくて、共演する役者さんを見たら『有名な方ばかりで、これは大きな話だ』と感じました。なにわ男子とはテレビ番組でコラボしたこともあったし、颯太も前からの知り合いだったので『どんな演技、お芝居の掛け合いになるんだろう』と撮影に入る前からワクワクでした」

子供の頃はアーティストより俳優志望だったそうだ。

「実は小学生の頃から興味はあって、道徳の時間に使っていた『心のノート』に『将来の夢は俳優』と書いていました（笑）。ＩＮＩとしてデビューしてから『役者をしたい』とアピールしたことはないのですが、ありがたいことにオファーをいただきました。今後、お芝居はやっていきたいですね。俳優をすることで、ＩＮＩを知ってもらえるきっかけになりますし、役者をやっていきたい気持ちは強いです。ツアーや楽曲制作などグループとしての活動をしつつ、しっかり（俳優業に）向き合えたらいいと思っています」

グループ結成からリーダーを務めているが、当初は苦労もあったようだ。

「最初の頃は気を張って、めっちゃ頑張っていましたが、最近は互いのケツをたたき合える関係性になってきて、僕がわざわざ頑張る必要もなくなってます。メンバーそれぞれが自分のやることの理解が深まり、互いに『こういう雰囲気に持っていこう』と思えるようになっています」

リーダーに指名されてから、常に意識していたことがあったという。

「心掛けたのは『グループを守りたい』『グループをもっと上に押し上げたい』ということ。でも、みんなが同じ感覚じゃない時もあって、そういう時期は苦しかった。例えばですけど、このご時世、一つの発言で炎上する事態もあるじゃないですか。自分としては『もっと注意していこう』と思っているけど、その温度感がメンバーの中で違ったりして悩むことはありました。今はないです（笑）」

インタビュー中は終始、笑顔。壁を感じさせない対応に懐の深さを感じた。俳優へのこだわりは強く、一度“柾哉スマイル”とは対極にある狂気の演技を見たい。（ペン・国分 敦）

◆木村柾哉が見たメンバー

▼池崎理人（２４）「理人はいろんな意味で芸術家。彼の豊かな感受性から生まれるアーティスティックなモノは唯一無二だと思う」

▼尾崎匠海（２６）「匠海はイケメンで肌もきれい（笑）。彼と２人でいると居心地がいい。一緒にいても気にならない存在です」

▼後藤威尊（２６）「威尊は自分の好きなことに努力できる人。最初は細身だったのに、今では筋トレでがっしりした体になっている」

▼佐野雄大（２５）「雄大は友達思いな心優しい人で、メンバーに変化があったらすぐに気づく。あとバラエティー魂があるのがいい」

▼許豊凡（２７）「もともと言葉にするのが得意な方ではないけど、コメンテーターの時は客観視したコメントをするからギャップを感じる」

▼高塚大夢（２６）「大夢は不思議ちゃん。ボーカル面では彼の支えがあっての部分があるし、そういうところでも頼りにしています」

▼田島将吾（２７）「将吾とは互いに通ずるモノがあって、一緒にいて楽しいと思うことが多い。たぶんウマが合うんでしょうね」

▼藤牧京介（２６）「京介は友達でもあり、先生でもありライバル。彼とはＩＮＩの活動をしていて、苦楽をともにできる気がする」

▼西洸人（２８）「洸人は特別な存在。ダンサー時代から知っていて、マジで言い合うことができるのはグループの中で彼だけかも」

▼松田迅（２３）「迅はいいヤツ。メンバーに対しても敬意を持っているし、人に対して自分のことのように素直に喜んだりできる」

◆木村 柾哉（きむら・まさや）１９９７年１０月１０日、愛知県出身。２８歳。ポジションはメインダンサー、サブボーカル。リーダーとしてメンバーからの信頼も厚い。大の甘党で特技はお菓子作り。身長１７５センチ。血液型Ｂ。