【マイルＣＳ・記録メモ〈３〉】芦毛馬が勝てば１９８９年オグリキャップ以来２頭目 ガイアフォース、勝利なるか
◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）
今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、ドバイ・ターフを勝ったソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。
◆芦毛馬が勝てばオグリキャップ以来
ガイアフォースは前走の富士Ｓで約３年１か月ぶりの勝利。斤量差はあったがジャンタルマンタルを破ってのもので３強に続く位置づけ。同馬は芦毛で、勝てば１９８９年のオグリキャップ以来３６年ぶり２頭目となる。
＜芦毛馬のマイルＣＳ成績＞
２０１６年 スノードラゴン １７着（１２）
２０１７年 レッドファルクス ８着（３）
２０１８年 ウインブライト ９着（１４）
アエロリット １２着（２）
２０１９年 エメラルファイト １７着（１６）
２０２４年 チャリン ５着（３）
※過去１０年、（）内は人気
◆３歳馬は過去に６勝 大波乱演出も
歴戦の古馬相手に、今年はマジックサンズが３歳馬として挑戦する。３歳馬の勝利は、過去には２０２２年のセリフォスを含め６勝。アグネスデジタルが１３番人気で制したこともあり、波乱を呼ぶ場合も。マジックサンズは武豊騎手を背に、３年ぶりの３歳馬勝利を目指す。
＜マイルＣＳを３歳馬で勝利した馬＞
１９８８年 サッカーボーイ（１）
１９９７年 タイキシャトル（２）
２０００年 アグネスデジタル（１３）
２０１７年 ペルシアンナイト（４）
２０１８年 ステルヴィオ（５）
２０２２年 セリフォス（６）
※（）内は人気