オグリキャップ

写真拡大

◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

　今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、ドバイ・ターフを勝ったソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。

　◆芦毛馬が勝てばオグリキャップ以来

　ガイアフォースは前走の富士Ｓで約３年１か月ぶりの勝利。斤量差はあったがジャンタルマンタルを破ってのもので３強に続く位置づけ。同馬は芦毛で、勝てば１９８９年のオグリキャップ以来３６年ぶり２頭目となる。

＜芦毛馬のマイルＣＳ成績＞

２０１６年　スノードラゴン　　１７着（１２）

２０１７年　レッドファルクス　　８着（３）

２０１８年　ウインブライト　　　９着（１４）

　　　　　　アエロリット　　　１２着（２）

２０１９年　エメラルファイト　１７着（１６）

２０２４年　チャリン　　　　　　５着（３）

※過去１０年、（）内は人気

　◆３歳馬は過去に６勝　大波乱演出も

　歴戦の古馬相手に、今年はマジックサンズが３歳馬として挑戦する。３歳馬の勝利は、過去には２０２２年のセリフォスを含め６勝。アグネスデジタルが１３番人気で制したこともあり、波乱を呼ぶ場合も。マジックサンズは武豊騎手を背に、３年ぶりの３歳馬勝利を目指す。

＜マイルＣＳを３歳馬で勝利した馬＞

１９８８年　サッカーボーイ（１）

１９９７年　タイキシャトル（２）

２０００年　アグネスデジタル（１３）

２０１７年　ペルシアンナイト（４）

２０１８年　ステルヴィオ（５）

２０２２年　セリフォス（６）

※（）内は人気