◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

今年のマイルＣＳは、今年の安田記念を制したジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）をはじめ、ドバイ・ターフを勝ったソウルラッシュ、ヴィクトリアＭ勝ちのアスコリピチェーノらトップマイラーが勢ぞろい。そんな一戦で、馬券の参考になる記録を紹介する。

◆芦毛馬が勝てばオグリキャップ以来

ガイアフォースは前走の富士Ｓで約３年１か月ぶりの勝利。斤量差はあったがジャンタルマンタルを破ってのもので３強に続く位置づけ。同馬は芦毛で、勝てば１９８９年のオグリキャップ以来３６年ぶり２頭目となる。

＜芦毛馬のマイルＣＳ成績＞

２０１６年 スノードラゴン １７着（１２）

２０１７年 レッドファルクス ８着（３）

２０１８年 ウインブライト ９着（１４）

アエロリット １２着（２）

２０１９年 エメラルファイト １７着（１６）

２０２４年 チャリン ５着（３）

※過去１０年、（）内は人気

◆３歳馬は過去に６勝 大波乱演出も

歴戦の古馬相手に、今年はマジックサンズが３歳馬として挑戦する。３歳馬の勝利は、過去には２０２２年のセリフォスを含め６勝。アグネスデジタルが１３番人気で制したこともあり、波乱を呼ぶ場合も。マジックサンズは武豊騎手を背に、３年ぶりの３歳馬勝利を目指す。

＜マイルＣＳを３歳馬で勝利した馬＞

１９８８年 サッカーボーイ（１）

１９９７年 タイキシャトル（２）

２０００年 アグネスデジタル（１３）

２０１７年 ペルシアンナイト（４）

２０１８年 ステルヴィオ（５）

２０２２年 セリフォス（６）

※（）内は人気