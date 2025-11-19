日本選手として初めて米野球殿堂入りしたイチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が19日、都内でワコールのイベントに出席。オムライス作りに夢中になっていたことを明かした。

イチロー氏はワコールが展開するコンディショニングウエアブランド「CW―X」のイベントで、51歳以上を対象とした「CW―X×イチロー“over51”スポーツテスト」を開催。運動から離れてしまった同世代に、コンディショニングの重要性や運動を継続する大切さを伝えるために企画したという。

運動を再び始めるきっかけが欲しい、という参加者に対して開会宣言。「僕、なんでもとことんやっちゃうんです。最近料理するんですけど、先日までシアトルにいたんです。40日あった。40日間毎日オムライス作ってました。毎日ですよ。とことんやっちゃうんです」と、徹底的にこだわる自身のエピソードを明かした。

今年放送されたTBSの番組では「最近パスタを作れるようになった」と話していたが、「自分のレシピができるまでやる。パスタはできました、自分のレシピが。それで次、オムライスに。これもできました」と説明した。