昨年１１月末をもって２３年所属していた吉本興業とのマネジメント契約を円満に終了し、フリーになったお笑いタレントが、妻の顔出しショットを披露した。

１８日付のインスタグラム投稿で「本日１６回目の結婚記念日でございました」と伝えたのは、ミュージカル俳優としても活動するエハラマサヒロ。

「出会って１８年、結婚して１６年１回もケンカしてないのはなかなかの記録やと思っております。まぁ神様と結婚しただけやけどね。わし仕事でピリピリしてたりするし ママさんカウンターお寿司なんて行ける時無いから、記念にええお寿司行ってきましたわ」（原文ママ）とつづり、妻・千鶴さんとお祝いしたことを報告。

「色々喋（しゃべ）ったけども、夫婦仲良くおる為には旦那の『ありがとう』がめっちゃ大事やということがわかった。何かにつけて感謝してくれるから救われるとの事。世の中のパパさん、とりあえず『ありがとう！』と『ごめんなさい！』は自分から率先して言いましょう！１７年目もよろしく」とメッセージを送った。

フォロワーは「本当に素敵なご夫婦」「５人の子供達と共に健やかで、賑やかで、楽しい家庭でいて下さい」「神様なちー様、お顔ちっっっさ！！！」と驚き。エハラは２００９年１１月に２歳年上の千鶴さんと結婚し、５児の父になっている。今年２月には次女が中学受験に合格したことも公表した。