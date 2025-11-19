石川県能登町にある「イカの駅つくモール」は、日本百景に選ばれた九十九湾を望む観光交流センターだ。2020年6月にオープンしたこの施設は、新型コロナウイルスの影響で開業延期を余儀なくされたものの、現在では年間約7万人が訪れる。能登の里海を代表する情報発信拠点として存在感を増している。

石川県能登町にある「イカの駅つくモール」

2500万円の交付金で誕生した「イカキング」

施設の象徴となっているのが、全長13メートルの巨大イカモニュメント「イカキング」だ。コロナ臨時交付金2500万円を使って建設されたこのモニュメントは、その是非をめぐって賛否両論を呼んだ。

「当初はかなり世間をお騒がせすることになったのですが……」

つくモールの担当者も当時をそう振り返る。

しかし能登町によれば、イカキングの経済効果は約6億円、宣伝効果は約18億円と算出されており、「停滞した観光需要を呼び戻すため、先を見据えた形で建設した」と担当者はその費用対効果に胸を張る。実際、イカキングは瞬く間にSNSでバズり、InstagramやFacebookで「映えスポット」として話題に。今では特定の撮影スポットに順番待ちの列ができるほどで、現場では訪問者が多すぎて「芝が育たない」という嬉しい悲鳴が上がっている。

震災を乗り越えた再開への道のり

順調な滑り出しを見せた施設だったが、2024年1月1日、能登半島地震が発生。店内は30センチほど津波が浸水し、駐車場まで水が押し寄せた。イカキングも津波に飲まれたが、無事に立ち続けた。ただ、遊覧船は完全に岸壁に乗り上げ、館内も大きな被害を受けた。

それでも施設は4月には営業時間を段階的に緩和しながら再開。2025年4月1日からは通常営業に戻り、9時半から17時まで、定休日は水曜日という体制で運営されている。

担当者は「今年5月のゴールデンウィークを境に観光客の方が戻ってきた。8月のお盆は恐怖を覚えるぐらいの満員状態だった」と語る。県内外の人々が被災地に足を運んでいいのか迷う中、「来ていただいて今の能登を見ていただき、お話しすることがすごく力になる」と訪問を呼びかける。

イカに特化したレストランと特産品

施設は「道の駅」ではなく「イカの駅」を名乗るだけあり、すべてがイカに特化している。7月から営業を再開したレストランでは、メニューのすべてにイカが使用されており、中でも一番人気は「イカメンチ丼」だ。頭から足まですべてをメンチとして使っており、「味が全然違う」と好評を博している。

実はこのレストランは直営ではなくテナントで、オーナーは東京から「地震をきっかけに役に立てることがあれば」という思いで移住してきた人物だという。

能登町の特産品である「船凍イカ」も見逃せない。100トンクラスの中型イカ釣り船で、船内で急速冷凍する技術を持ち、一匹ずつ凍結することで傷もつかず扱いやすい。スルメイカの漁場は近年変化しており、従来は日本海中央部の大和堆が主な漁場だったが、最近では太平洋側の三陸沖で漁が行われている。今年は水揚げが好調だったという。

九十九湾を余すことなく堪能

館内からは窓いっぱいに広がる九十九湾の景色が楽しめ、小木のイカ漁について知識を深められる展示コーナーも設置されている。

また、県内唯一の海中が見える遊覧船「イカす丸」も、今年7月に安全確認が取れたことで運航を再開した。さらに、シーカヤック、SUP、ダイビングといったマリンレジャーも体験できる。ただし、地震によって数十センチほど地盤沈下した影響は今も続いており、船着き場が「浸水する状況が頻繁にある」と担当者は明かす。

「イカキングで写真を撮影して帰られる方がほとんど」という中で、いかに導線を作って館内に呼び込むかが今後の課題だという。物産販売コーナーではイカの加工品を中心とした能登ならではの幸が並び、訪れる人々に能登の魅力を伝え続けている。

