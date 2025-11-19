Ãæ¹ñ¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î²ÌÊªÍ¢Æþ¤¬ASEAN¤«¤é¡¡ÀÇ´ØÁí½ð
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä11·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤¬ÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊËÇ°×¤ÇÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¡¢º£Ç¯1¡Á10·î¤ÎÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý¤Î513²¯¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó155±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤¦¤ÁÃæ¹ñ¤¬ASEAN¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦À¸Á¯²ÌÊª¤Ï100²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡ÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÂ¹Çß·¯¡Ê¤½¤ó¡¦¤Ð¤¤¤¯¤ó¡Ë½ðÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ASEAN¤Ï8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃæ¹ñºÇÂç¤ÎÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊËÇ°×Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¹ñºÇÂç¤ÎÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊÍ¢½Ð»Ô¾ì¤ÈÂè2°Ì¤ÎÍ¢Æþ¸µ¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï2021Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¡¦ASEANÂÐÏÃ´Ø·¸¼ùÎ©30¼þÇ¯µÇ°¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤ËASEAN¤«¤é¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÇÀ»ºÊª1500²¯¥É¥ë¤ÎÍ¢Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£Â¹»á¤Ï¡Ö22Ç¯¤«¤é25Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×Í¢Æþ³Û¤Ï1412²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÌÜÉ¸¤Î94.0¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÈASEAN¤Î·ÐºÑËÇ°×±ýÍè¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¹¥Ä´¤ÊÁýÀª¤ò°Ý»ý¤·¡¢1¡Á10·î¤Î¥â¥Î¤ÎËÇ°×³Û¤Ï8.2¡óÁý¤Î8627²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñASEAN¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊCAFTA¡Ë3.0ÈÇ²þÄûµÄÄê½ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÀµ¼°¤ËÄ´°õ¤µ¤ì¤¿¡£Â¹»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÏASEAN³Æ¹ñ¤È¶¦¤Ë¡¢²þÄûµÄÄê½ñ¤ÎÈ¯¸ú¡¦¼Â»Ü¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊËÇ°×¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ß·Ã¡¦¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤ê¶ÛÌ©¤ÊÃæ¹ñASEAN±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Î¹½ÃÛ¤Ë°ìÁØÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£