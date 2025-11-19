グランドニッコー東京ベイ舞浜「Christmas Wonder Buffet」開催 7日間限定“選べる豪華メイン×ブッフェ”を提供
グランドニッコー東京ベイ舞浜は、2025年12月19日から25日までの7日間限定で、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて『クリスマスメインセレクトブッフェ〜Christmas Wonder Buffet〜』を開催。イルミネーションが輝くアトリウムの中で楽しむ特別なクリスマスディナーを提供する。
【写真】選べるメインディッシュ！「パイケース入りブッフ・ブルギニョン」など
イルミネーションが煌めくアトリウムに位置するオールデイダイニング「ル・ジャルダン」では、年間を通じて「夜の遊園地ダイニング」をテーマに、にぎやかな雰囲気の中で彩り豊かな季節のディナーブッフェが楽しめる。
クリスマス期間は、贅沢な食材を使用したシェフのスペシャリテに加え、ブッフェの原型とされる北欧発祥のスモーガスボードのエッセンスを取り入れたオードブルや温製料理、デザートを用意。
メインディッシュは、「ロブスターテルミドール」や「パイケース入りブッフ・ブルギニョン」をはじめ、アワビやフォアグラなどを使用した豪華な6品から、1品を選ぶことができる。
また、ブッフェテーブルには「バターナッツスクワッシュのブランマンジェ 紅ズワイガニサラダ添え」や「鴨スモークと茄子のタリアータ バルサミコソース」「鹿児島県産黒豚のポルケッタ ロベールソース」「カサゴとアサリのブレゼ 柑橘風味」などの聖夜を彩るごちそうをはじめ、「ブッシュ・ド・ノエル」「ストロベリーとマスカルポーネムース」などのデザートが華やかに並ぶほか、ピザ窯から焼き立てを提供する「マルゲリータ」なども登場する。
■『クリスマスメインセレクトブッフェ 〜Christmas Wonder Buffet〜』概要
期間：2025年12月19日（金）〜25日（木）
時間：午後5時30分〜午後10時30分（ラストオーダー午後9時30分）／120分制
※料理の提供は午後10時まで。
場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜
オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）
料金：大人 7900円／9歳〜12歳 4700円
