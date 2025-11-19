MLB評論家のAKI猪瀬氏（55）が、19日までに自身YouTubeチャンネル「AKI猪瀬とMLB」を更新。ドジャースがポスティングシステムでメジャー移籍を目指す日本人“BIG3”を獲得する可能性について言及した。

ポスティングシステムの申請手続き前から全米ではヤクルト・村上宗隆、巨人・岡本和真、西武・今井達也が“BIG3”として大きな注目が集まっていた。

猪瀬氏はドジャースが日本人“BIG3”の獲得には動かないと予測した。「日本では“ドジャースに来てください”みたいな雰囲気もありますけど、残念ながら日本人“BIG3”はドジャースが求める選手たちではないので、おそらくドジャースは日本人トリオに関しては大きな動きはないかなと思います」と言及した

さらに「佐々木朗希投手が来季は先発ローテに戻って来ると、先発投手の補強を狙うこともない、そしてサード・マンシーの残留が決まりました。ツープラントンが必要だとしても、年俸総額1億ドルの選手は必要ない。一塁もフリーマンの契約が残っていて、DHには大谷さんがいる。どうしても岡本さん、村上さんはフィットしない」と説明した。

そしてドジャースの今オフは、大物外野手の獲得に動くと予想した。「タッカーだったり、ベリンジャーを呼び戻したりなど、大物外野手に動くと思う」とコメントを残した。