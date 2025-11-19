台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が、大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだ「あまおう ホリデー」を期間限定で販売。

また、同日より季節のおすすめティーとして「あまおう 和紅茶」も登場します☆

ゴンチャ「あまおう ホリデー」

スケジュール：

発売日：2025年11月27日(木)モバイルオーダー先行販売：11月25日(火)〜 商品取り扱い全店にて先行販売：2025年11月20日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

※トッピングのみ全店で11月27日(木)より販売されます

クリスマスシーズンを彩るゴンチャの新作として、福岡県産あまおうを贅沢に使用した、甘酸っぱくジューシーな味わいの「あまおう ホリデー」が登場。

2025年のドリンクは、芳醇な紅茶とまろやかなミルクのハーモニーが楽しめる「あまおう ホリデー ミルクティー」と、あまおうのフレッシュな味わいを堪能できる、ホリデーシーズン初登場の「あまおう ホリデー ティーエード」が展開されます。

さらにクリーミーな口当たりと甘い香りが際立つ、寒い冬にぴったりの「HOTあまおう ホリデー クリーミー ミルクティー」の全3種類がラインナップ。

また、いちごの甘酸っぱい香りがふんわり広がる「いちごフィナンシェ」も初めてメニューに加わり、クリスマスドリンクと合わせていちご尽くしを満喫できるメニューになっています。

世界的にも注目を集める「和紅茶」を使用した「あまおう 和紅茶」は、「あまおう ホリデー」のベースティーに使用するとともに、「季節のおすすめティー」としても販売。

静岡・鹿児島・宮崎産の茶葉を厳選してブレンドし、あまおう果汁を吹き付けて風味づけをしているのが特徴。

大粒でみずみずしい「あまおう」の甘酸っぱい香りがやさしく広がるまろやかな味わいを、ストレートティー、ミルクティー、アーモンドミルクティーで楽しめます。

クリスマスシーズンは、限定デザインのカップシールや店内モニターの特別演出でゲストをお出迎え。

この季節だけのゴンチャ体験で、最高にきらめく季節が過ごせます☆

あまおう ホリデー ミルクティー（ICED）

価格：670円(税込)

サイズ：Mサイズのみ

甘酸っぱくジューシーなあまおうを堪能できる「あまおう ホリデー ミルクティー」

あまおうの甘くフレッシュな香りの「あまおう 和紅茶」に、あまおうピューレを使用した、ぷるぷるのゼリーと濃厚なソースが合わせてあります。

食感も楽しめる、ストロベリー果肉入りのソースとゼリーを使用しているのもポイントです。

あまおう ホリデー ティーエード（ICED）

価格：670円(税込)

サイズ：Mサイズのみ

「あまおう ホリデー ティーエード」には、甘くフレッシュな香りの「あまおう 和紅茶」に、あまおうピューレを使い、ストロベリー果肉を入れたソースとゼリーを合わせています。

和紅茶はあまおう果汁を吹き付けて風味づけ。

あまおうの魅力をめいっぱい堪能できる、ジューシーなフルーツティーです。

HOTあまおう ホリデー クリーミー ミルクティー（HOT）

価格：640円(税込)

サイズ：Sサイズのみ

国産茶葉にこだわった、まろやかな風味の「あまおう 和紅茶」に、あまおうソースを合わせ、ミルクフォームをトッピングした「HOTあまおう ホリデー クリーミー ミルクティー」

コクのあるクリーミーな味わいと、あまおうの甘く華やかな香りがふわっと広がります。

寒い季節にぴったりの、ほっこりあたたまる上品な1杯です。

「あまおう ホリデー」こだわりポイント1）あまおう ゼリー×あまおう ソース

福岡県産あまおうピューレを使用した、ぷるぷるのゼリーと濃厚なソース。

ゼリーはごろごろ、ソースはつぶつぶのストロベリー果肉が入り、食感のハーモニーが楽しめます。

「あまおう ホリデー」こだわりポイント2）あまおう 和紅茶

静岡、鹿児島、宮崎の厳選茶葉をブレンドした和紅茶にあまおう果汁を吹き付けて風味づけ。

まろやかな味わいと甘酸っぱい香りのベースティーです。

あまおう ゼリー

価格：90円(税込)

福岡県産あまおうピューレを使用し、ストロベリー果肉を入れた「あまおう ゼリー」

あまおうの甘い香りとジューシーな味わいとともに、ゼリーのぷるぷる食感とストロベリー果肉の食感が贅沢に楽しめます。

「アールグレイティー」や、「チョコレート ミルク＋ミルクフォーム」に合わせるのがおすすめです。

いちご フィナンシェ

価格：220円(税込)

発売日：2025年11月27日(木)

先行販売：2025年11月20日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

いちごの甘酸っぱい香りがやさしく広がる、ジュワッとやわらかな「いちご フィナンシェ」

生地のしっとりとした食感と、表面にかけたシュガーコーティングのシャリシャリとした食感のコントラストも楽しめます。

季節のおすすめティー「あまおう 和紅茶」

ラインナップ・サイズ・価格：

あまおう 和紅茶 ストレートティーICED：S 290円(税込)／M 340円(税込)／L 430円(税込)HOT：S 290円(税込)／M 340円(税込)あまおう 和紅茶 ミルクティーICED：S 440円(税込)／M 490円(税込)／L 580円HOT：S 440円(税込)／M 490円(税込)あまおう 和紅茶 アーモンドミルクティーICED：S 490円(税込)／M 540円(税込)／L 630円(税込)HOT：S 490円(税込)／M 540円(税込)

発売日：2025年11月25日(火)

先行販売：11月20日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

香りや鮮度にこだわった上質なお茶を、その時にしか味わえない“季節のおすすめティー”として提供しているゴンチャ。

今回は、大粒でみずみずしい「あまおう」の甘酸っぱいフレッシュな香りがやさしく広がる、まろやかな味わいの和紅茶です。

ストレートティーのほか、

コクのあるまろやかなミルクティー、

アーモンドの香ばしさがやさしく香るアーモンドミルクティーの3種が用意されます。

それぞれの味わいの違いを楽しむのはもちろんのこと、その日の気分に合わせて、甘さやトッピングを自由にカスタマイズして、新たなティーとの出会いや、お茶の魅力の再発見を楽しめる和紅茶です。

大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだデザートティー。

ゴンチャにて2025年11月27日より販売が開始される「あまおう ホリデー」3種やスイーツ、季節のおすすめティーの紹介でした☆

