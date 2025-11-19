¿·´î·àºÂÄ¹¡¦¤¹¤Ã¤Á¡¼¡È¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ãµ¤·¤¿¤¤¡É¡¡NGK38¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²ñ¸«Âè4ÃÆ
¡¡µÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤Î¤¹¤Ã¤Á¡¼¡Ê53¡Ë¤Ï19Æü¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤Î¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡ÊNGK¡Ë¤Ç¡¢Æ±·à¾ì38¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²ñ¸«Âè4ÃÆ¤ËÅÐ¾ì¡£NGKÁ°ÆÃÀß²ñ¸«¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤é¥Õ¥¡¥ó100¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡NGK¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¹¤Ã¤Á¡¼¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¡¼¥º¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ã¤«¤ê¤·º¢¡¢Åö»þ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Âçºå¡¦²Ö±àÄ®¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ·à¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿À¹âÂ®¤¬Âç½ÂÂÚ¤ÇÉñÂæ¤Î½ÐÈÖ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÅÓÃæ¤Ç¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤«¤±¤¿»þ¤Ë¡¢Á°Êý¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«Å¾¼Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄä¼Ö¤µ¤»¡¢¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Þ¤Ç¡Á¡×¤È¶«¤ó¤À¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Û¥ó¥Þ¡¢2¿Í¾è¤ê¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡£¡È¾è¤ì¡Á¡É¤Ã¤Æ¡£Æ»¶ñ²°¶Ú¤ò¥°¥¢¡¼¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¡È¾è¤ì¡Á¡É¤À¤±¤Ç¡¢Ì¾Á°¤â²¿¤âÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ãµ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¼ºÂÖ¤ò²óÈò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤ÎÃËÀ¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£