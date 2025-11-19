Amazonは、「Black Friday サプライズプレセール」を11月20日23時59分までの期間限定で開催している。19日11時に編集部が確認したところ、キーボードなどのPCアクセサリやモバイルバッテリー、コカ・コーラや緑茶などの飲料、シャンプーなどの日用品などがセール対象となっていた。

なお、対象商品のなかには、21日からのブラックフライデー先行セール、24日からのブラックフライデーでセール価格が維持されるものと、さらに減額されるものが含まれるとのこと。

また現在エントリーを受け付けている「Black Friday ポイントアップ」や「Black Friday dポイントスタンプラリー」などのキャンペーンは、対象購入期間が11月21日0時からのため、今回のサプライズプレセールは対象外。

PCアクセサリでは、ロジクールGのゲーミングキーボード「G515 LIGHTSPEED TKL」が18％ OFFの17,900円、ロジクールのワイヤレストラックボールマウス「M575SPd」が33％ OFFの5,180円で販売中。

モバイルバッテリーはエレコムの10,000mAh「EC-C03BK」が15％ OFFの2,280円。そのほか、パナソニック・エボルタの単3形アルカリ乾電池28本パック、単4形アルカリ乾電池28本パックなどもセール対象となっている。

飲料ではコカ・コーラ 500ml×24本が20％ OFFの1,882円、by Amazonのラベルレス緑茶500ml×24本が23％ OFFの1,158円。日用品ではh&s for menの薬用シャンプー「ゴールド 2in1 オールドスパイス ピュアスポーツの香り」などがセールになっていた。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください