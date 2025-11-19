お笑いコンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）は19日、大阪ミナミのなんばグランド花月（NGK）で、同劇場38周年記念キャンペーン会見第4弾に登場。大先輩である西川きよし（79）についての爆笑エピソードを披露。NGK前の特設会見場に集まった修学旅行中の中学生らファン100人を笑いの渦に巻き込んだ。

兵動と、相方の矢野勝也（55）、吉本新喜劇座長・すっちー（53）、座員・千葉公平（50）、MCとして「スマイル」瀬戸洋祐（42）、ウーイェイよしたか（43）が登場。「NGKでの思い出」について話題が及ぶと“しゃべくり”のスペシャリスト・兵動が西川について楽屋での出来事を話した。

「ある日、楽屋にきよし師匠が急に入ってこられて、小さいハーモニカを出して“買（こ）うてん”と。日曜日の朝9時から。目の前まで来て、“夕焼け小焼け”を聞かされてん。NGKの楽屋ならではの。いい思い出です」。テレビでお馴染みの語り口調で、西川の意味不明の行動を持ち出し、会見場は大爆笑だ。

すると、負けじとMCのよしたかも桂文枝襲名披露公演での“きよし”エピソードを披露。「文枝師匠のネタ出番の時に、舞台ソデで見ていたきよし師匠が急に“アカン。我慢できへん”って舞台に上がって」と状況を説明。「客席は盛り上がって。師匠、どうされるんやろうと思ってたら、そこできよし師匠が“文枝君にクイズです。アンパンマンに出てくる食パンマンは何枚切りでしょうか？”って。文枝師匠が“4枚切り”って答えると、きよし師匠は“へえ、そうなんですか”って。答え知らんと、ただの質問でした」。瀬戸が「あの時のNGKの沸き方は、体験したことがないぐらいホントにすごかった」と笑いながら続けた。