輪島市マリンタウンに、これまでにない形の飲食店が誕生した。「mebuki -芽吹-」。ミシュラン1つ星を獲得したフレンチの名店「ラトリエ・ドゥ・ノト」でシェフを務めていた池端隼也氏をはじめ、2024年元日に起きた能登半島地震後の炊き出しをきっかけに集った市内の飲食店メンバーが営む料理店だ。

【画像】「えっ、これ乳製品入っていないの？」驚きのクリーミーさだったミシュラン1つ星シェフの“牡蠣そば”

フレンチ、割烹、居酒屋、海鮮丼屋、和食、スペイン料理――ジャンルは様々だが、共通するのは「能登の食」への深い愛情である。



ミシュラン1つ星を獲得したフレンチの名店「ラトリエ・ドゥ・ノト」でシェフを務めていた池端隼也氏

「牡蠣のミルキーさがすごい」能登の食材が光る一皿

店のイチオシメニューの一つが、能登産の牡蠣を使ったラーメン「牡蠣そば」だ。中島（七尾湾）で養殖した牡蠣を冷凍保存し、油でじっくりと煮るフレンチの技法「コンフィ」で抽出したエキスを使う。池端氏が「牡蠣のいいとこしか出てない感じ」と語るミルキーなオイルとエキスをソースに仕立て、牡蠣の身は七面鳥のミンチと一緒に叩いて具材として使用する。

七面鳥は出汁のベースにもなっている。輪島には、日本では数少ない七面鳥生産者がおり、その鳥ガラを使ったラーメンが池端氏の得意料理の一つだ。「寒くなるとむちゃくちゃ美味しくなる」という七面鳥は、これからが旬を迎える。

さらに驚くべきは、能登のハーブ農園から届く10種類のハーブだ。ミント、レモングラス、レモンバーベナなどが、濃厚な牡蠣にアクセントを加える。「これ乳製品は入ってないんですか」と問われるほどクリーミーな仕上がりだが、実は牡蠣のエキスを繋いだだけ。「一口目はポタージュみたい」と評されるスープの味わいは、まさに能登の海と里の融合である。

麺を食べたあとは、丼にご飯を投入して締めの「リゾット風」に。牡蠣のうまみを最後の一滴まで堪能できる。

震災が繋いだ生産者との絆

この牡蠣そばは、実は思わぬ副産物から生まれた。震災後の炊き出しをしていた時、牡蠣の生産者から「これ冷凍で在庫があるんだけど、なんか料理にできないか」と相談を受けたのがきっかけだった。副産物を活かす取り組みから、新しいメニューが誕生した。使用しているのは、池端氏が「むちゃくちゃうまい」と太鼓判を押す春の牡蠣だけだ。

震災は生産者と飲食店の距離を一気に縮めた。「生産者の方々が、震災の影響で出荷できなくなってしまい、お店まで届けてもらったんですよね」。そうした繋がりから、売り上げが低迷するなかでも「やっぱり一緒に頑張っていこう」というワンチーム感が生まれたという。

炊き出しには最大22名のメンバーが参加した。「だから大赤字だったんですよ、毎月」と苦笑いする池端氏だが、「目の前になんかやるべきことがあるっていうのはすごい大事」だったと振り返る。

炊き出しには、ラーメン屋が2軒参加していた。その時に仲間たちから学んだノウハウが、七面鳥から出汁を取るスープづくりに生きている。

炊き出しは、作り手たちをも元気にした

もともと、輪島の飲食店同士は魚の仕入れなどで顔を合わせる機会があり、コミュニティが存在していた。震災を経て、そのネットワークはさらに強固になった。「みんなでワイワイ作ってるのが楽しかった」。炊き出しは、被災者だけでなく、作り手たちをも元気にした。

現在、芽吹では15人が働いている。バーテンダー、朝市の海鮮丼屋で刺身を切っていた人……各分野の専門家が集まり、それぞれの得意技を活かしている。ランチは日替わりで、「牡蠣そば」は2200円。「牡蠣をふんだんに使ってる」ため少々値は張るものの、その価値は十分にある（※日替わりランチで提供しているため、「その日の提供が可能かどうか、事前にお電話にて確認してほしい」とのこと）。

能登全体で盛り上げていきたい

池端氏は、輪島だけでなく能登全体を盛り上げたいと考えている。「まだ（営業している）宿がないっていうのが……」と課題はあるが、「観光客の多い金沢からももっとお客さんに来てほしい」と期待を寄せる。輪島は、能登空港（のと里山空港）からは車で約30分、金沢駅からは車で約2時間の距離にある。

能登の復興には「あと2、3年かかる」。その間を「なんとかみんなで盛り上げて」いくために、芽吹は能登のフュージョン料理の発信地となっている。

「たくさん飲食店があるのが元気な街じゃないですか」

震災を乗り越え、新しいフェーズに入った能登の食を、芽吹は体現している。

INFORMATION

mebuki -芽吹-

住所：石川県輪島市マリンタウン6-1

営業時間：11:30〜14:30（月〜金）／18:00〜 22:00（月〜土）

電話：0768-23-4567（受付 月〜土10:00〜15:00／17:00〜22:00）

定休日：日曜日

駐車場：あり

Instagram：https://www.instagram.com/mebuki_wajima/

（「文春オンライン」編集部）