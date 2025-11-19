立憲民主党の川内博史議員が19日の衆議院内閣委員会で「クマの個体数把握」について木原稔官房長官を追及した。

【映像】「来年度からやりま〜す」の瞬間

川内議員は現在のヒグマ、ツキノワグマの頭数を質問。これに環境省の担当者は、推計中央値としてツキノワグマは24年度時点で約4万2000頭、ヒグマは2022年時点で1万2000頭と回答。

この回答に川内議員は「クマ対策の関係閣僚会議の取りまとめの文書でも『増えている』とは書いてあるが、どのくらい増えているのか。例えば、1990年代においては推定していたのか？」と質問。

環境省の担当者は「ツキノワグマの個体数推計については、1990年代を含め過去の比較可能なデータがないので現在の推定個体数と比較は困難だ。だが専門家によれば、近年、個体数は増加傾向であるとされている。また、ヒグマに関しては、2022年4月に策定された北海道ヒグマ管理計画による、1990年の推計の中央値が5300頭で2022年が1万2200頭なので個体数は増加している」と答えた。

さらに川内議員は「現状、環境省としてはツキノワグマとヒグマのどの程度が適正な個体数と考えているか？」と聞いた。

環境省の担当者は「クマの自然増加率を勘案し、適正な捕獲上限数を設定することにより個体群を維持する考え方が示されている。また、都道府県が定める第二種特定鳥獣管理計画において、クマの政策個体数の目標を定めている地域もある一方、定めていない地域もあり、全国的に統一的な適正な個体数は示せていない。11月14日に行われたクマ被害対策等に関する関係閣僚会議で決定したクマ被害対策パッケージにおいて、増えすぎたクマの個体数削減・管理の徹底を図っていくこととしており、今後実施する個体数推計の結果も踏まえながら、適正な個体数について検討していきたい」と説明した。

川内議員は続いての質問相手として木原官房長官を指名。「適正な個体数については、これまでは都道府県任せだったので環境省としてはわからんと、今説明があった。『今後やりますわ』という答弁も合わせて『今回の閣僚会議でちゃんと決定したよ』ということだが、政府がこれまでクマの適正な個体数がどのくらいなのかという把握を怠ってきたということも今回の大変な被害の原因の一つであることを反省しなければならんと思う。だとすれば、今現在どのくらい個体数が生息しているのか、そして、被害があまり出ないようにするためにどのくらいの頭数が適正なのかということについて、政府として早急に把握をしなければならないと思う。捕獲も緊急にやらなければならない、それはその通りだ。だから、緊急にやることの一つとして、適正な個体数を把握する、今現在何頭いるか把握する。一番大事なことが『来年度からやりま〜す』っていう文章になってるわけだ。今すぐ着手するからと議長として決断をいただかなければならないと思う。ここまで熱く演説したので、官房長官、ご答弁いただきたい」と迫った。

木原官房長官は「たしかに、個体数推定を速やかに実施する必要があると考えている。このためには、まず冬眠が終わった後の春季の捕獲に向けて、先日のクマ被害対策等に関する関係閣僚会議において、環境大臣を中心に関係閣僚に対しては、個体数推定に基づく地域ごとのクマの捕獲目標頭数を設定し、クマ対策ロードマップを年度内に策定するよう指示したところだ。しかし、この捕獲目標は今のデータに基づくもので、新しいデータを待っていては間に合わないので、（川内）委員がおっしゃるように、緊急的には古いデータを活用せざるを得ない。当面はこの古いデータ、今のデータに基づいてやっていく。その後、さらに統一的な手法によってクマの生息状況の調査を全国的に実施する。そして、精度を高め、新しいデータに基づいた春期の対応を踏まえて、クマ対策ロードマップを順次精緻化、アップデートをしていく」と述べた。

（ABEMA NEWS）

