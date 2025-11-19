【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、サウジアラビアの実権を握るムハンマド・ビン・サルマン皇太子とホワイトハウスで会談した。

両氏は米国の最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５の売却で正式に合意し、安全保障協力に関する「戦略防衛協定」に署名した。ムハンマド氏は対米投資を１兆ドル（約１５５兆円）に引き上げると表明した。

米側の発表によると、戦略防衛協定は、共通の脅威に対抗する責任をサウジ側がさらに担う内容となっている。協定を踏まえ、サウジは中東に展開する米軍部隊の経費を新たに負担するほか、国内での米国の防衛企業の活動を後押しする。ホワイトハウスは「中東全域の抑止力を強化する歴史的な協定だ」と強調した。

トランプ氏は会談にあわせ、大規模な武器売却パッケージを承認した。サウジは、中東ではイスラエルだけが保有するＦ３５に加え、約３００両の米国製戦車を購入する。トランプ氏は同日の晩さん会で、サウジを北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）非加盟の主要同盟国に指定すると発表し、「両国の軍事協力を一層強化する」と述べた。

両氏は、民生原子力技術や人工知能（ＡＩ）分野での連携も確認した。

ムハンマド氏は、王室を批判してきたサウジ人記者が２０１８年に殺害された事件への関与が指摘されている。事件後の訪米は初めてとなり、トランプ氏は１８日に記者団から事件について問われ、「彼は何も知らなかった」と擁護した。