¡ÚFIFA U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥«¥¿¡¼¥ë2025¡ÛU-17ËÌÄ«Á¯ÂåÉ½ 1¡Ý1¡ÊPK¡§4¡¼5¡ËU-17ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î19Æü¡¿¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¾¡¼¥ó¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ»¤¢¤ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¢ªËÌÄ«Á¯GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¹
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¥Þ¥®¡¼¥¸¥§¥é¥Ë¡¼Ï¡¡ÊÎ°µåU-18¡Ë¤¬¡¢¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÀèÀ©ÅÀ¤òµÏ¿¡£GK¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤òÎäÀÅ¤Ë¼ÍÈ´¤¤¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î19Æü¡¢U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÆüËÜ¤ÏËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£1¡¼1¤ÎËö¤Ë·Þ¤¨¤¿PKÀï¤ò5¡¼4¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥®¡¼¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¥¸ýÂçæÆ¡Ê¿À¸ÍU-18¡Ë¤¬¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢±¦Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤¿¡£¤¤¤ÁÁá¤¯Íî²¼ÅÀ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥®¡¼¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥í¥Öµ¤Ì£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿GK¥è¥ó¥°¡¦¥Õ¥ó¡¦¥¥à¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤ÎÌ¾ÎÉ¶¶¹¸»á¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½DF¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¾å¼ê¤¤¡ª°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎGK¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥®¡¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
Âç²ñÄ¾Á°¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê
¡¡¤³¤ÎÈþ¤·¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥®¡¼¤ËÂÔË¾¤ÎÆÀÅÀ¡ª¡×¡ÖÉ÷¤Ë¾è¤»¤¿¥ë¡¼¥×¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Þ¥®¡¼¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡×¡Ö²Æì¤ÎÀ±¤¹¤®¤ë¥Þ¥®¡¼¡×¡Ö´üÂÔ¤É¤ª¤ê¥Þ¥®¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡ª¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¹µ»¤¢¤ê¥Ø¥Ã¥É¡×¡Ö¥Þ¥®¡¼¤¯¤ó¡ª¡ª¡ª¡©¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¦¤Þ¤¯·è¤á¤¿¤Ê¤¢¡×¡Ö¥Þ¥®¡¼¤¦¤Þ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÎáÏÂ¤Î¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¸½ºß16ºÐ¤Î¥Þ¥®¡¼¤Ï¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£9·î¤Î¹ñÆâ¹ç½É¤ÇU-17ÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤Ë¤µ¤ì¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤Ê¤É×ÂÀ±¤ÎÇ¡¤¯¸½¤ï¤ì¤¿°ïºà¤À¡£Æ´¤ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥í¥á¥í¡¦¥ë¥«¥¯¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë¤Ç¡¢186¥»¥ó¥Á¡¦86¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤è¤ëÆÍÇË¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï½ÅÀï¼Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò²¿ÅÙ¤âÈäÏª¤·¤Æ¡ÖÏÂÀ½¥ë¥«¥¯¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç²ñ5»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¡£11·î21Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Àï¡Ë¤Ç¤â·èÄêÅª¤ÊÆ¯¤¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
